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過動兒的蛻變 健美選手王子承特別的母親節禮物

中央社 / 花蓮縣24日電
花蓮健美選手王子承（右）在110學年度全國中等學校健美健身錦標賽「古典健美組」，榮獲高中男子健美組超過75公斤級第1名、高中男子古典健美組18歲級第1名、高中男子形體組超過174公分級第1名，有「最強高中生」之稱。 中央社
花蓮健美選手王子承（右）在110學年度全國中等學校健美健身錦標賽「古典健美組」，榮獲高中男子健美組超過75公斤級第1名、高中男子古典健美組18歲級第1名、高中男子形體組超過174公分級第1名，有「最強高中生」之稱。 中央社

全民運動會10月將於嘉義縣登場，花蓮縣健美代表隊進行選拔，王子承入選「男子古典形體組」，榮耀背後，是父母愛心相伴、及教練蘇奇俊慧眼栽培，讓過動兒蛻變為健美王子。

「全然的信任，用心的陪伴，只要孩子願意嘗試全力支持。」王子承母親黃秀真道出近20年的心路歷程；王子承感恩父母的支持，直說要繼續努力當作母親節禮物。

王子承小時候就被診斷出患有「注意力不足過動症」，投入早療的過程，讓他的父母深陷挫敗情緒，陪伴的方式也讓夫妻意見分歧，直到有老師提醒：「把孩子當寶，他就會是寶；把孩子當成垃圾，他就會成為垃圾。」一語驚醒，讓父母重新面對與接納。

除遵照醫師指示配合用藥改善過動症狀外，為了消耗孩子精力，幫助他找出自己的一片天，王子承父母開始多方探詢他的興趣，嘗試多項技藝，包括樂高、街舞、足球、田徑等。

直到國中三年級時，偶然在健身房看見健美選手的訓練，引發他極大的好奇與興趣，也讓他相當堅定的跟父母表達，要朝健美的方向邁進，並跟父母說，「想用運動賺錢」。

健美的訓練是無時無刻的，除了原本的訓練外，在生活以及飲食上的維持都需要特別注意，這對於有過動症的王子承而言，是非常煎熬的過程，不但需要承受身體養成過程的情緒，還得負擔自身先天的狀況。

曾獲全國賽金牌的健美選手蘇奇俊在2020年全民運比賽時，王子承在一旁觀賽後非常崇拜，而蘇奇俊也發現王子承深具潛力，從此擔任線上教練給予專業的指導與引領。

辛苦的付出終於有所收穫，王子承不負眾望在110學年度全國中等學校健美健身錦標賽「古典健美組」，榮獲高中男子健美組超過75公斤級第1名、高中男子古典健美組18歲級第1名、高中男子形體組超過174公分級第1名。連續2年都是拿下高中組最大量級的第一名，有「最強高中生」之稱。

王子承的高中導師洪立偉以史上獲最多奧運獎牌的美國游泳選手費爾普斯來砥礪他，同樣是過動兒，靠著家人用心的陪伴，最終都能找到自己的舞台，並在努力後展現天分。

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