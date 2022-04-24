馬國奧會否認將延期 杭州亞運如期舉行
馬來西亞奧林匹克理事會今天表示，2022年由中國杭州主辦的亞運會將如期舉行，否認其延期的可能性。
規模相當於奧運會的亞運，定於9月在杭州登場，杭州位在上海西南不到200公里。上海正處於中國兩年來最嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，持續數週的限制措施導致2500萬居民受困家中。
亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）總幹事穆沙蘭21日告訴法新社，杭州亞運面臨延期的「可能性」。
然而，馬來西亞奧林匹克理事會主席札卡里亞（Norza Zakaria）對此提出異議。他今天告訴法新社：「2022年在中國的亞運會將繼續舉行，我們已經和OCA（亞洲奧林匹克理事會）以及組委會進行了核對。」
中國亞運主辦單位本月曾表示，亞運56個競技場館都已完工，並承諾會公布一項借鑒冬奧會的病毒防控計畫。
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