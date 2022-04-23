田徑／葉政彥全票連任理事長 盼世大運、亞運奪佳績

中華民國田徑協會第13屆理監事選舉在今天完成，現任理事長葉政彥全票當選連任，對於未來4年將繼續帶領田徑協會，葉政彥表示，今年成都世大運、杭州亞運是兩大重點賽事，期待協助選手創下佳績。

中華田協在今天進行改選，現任理事長葉政彥全票當選連任，監事長則是林榮祿當選，副理事長則為吳清標、翟學電、朱文慶、黃文成，葉政彥也在會議中宣布現任秘書長王景成續任，副秘書長則為劉富福、陳鴻雁、邱為榮、鄭世忠、洪碧端、蔡尚智。

對於連任中華田協理事長，葉政彥指出，今年有兩項重要賽事包括世大運以及亞運，希望選手能有優異成績，並且放眼2024年的巴黎奧運；另外，也將重新啟動培訓計畫，發掘明日之星，成為將來的棟樑。

葉政彥表示，儘管受到疫情影響選手沒辦法到國外移訓，不過田徑協會也會安排選手至花蓮、台東等地移訓，高雄也有相當棒的場地與天氣，適合選手進行訓練，因此，今年將特別注重國內的移訓。

常務理事：賴坤成、郭祝府、郭志恆、張妙瑛、陳伯麟、徐茂政

理事：鄭瑞龍、許振芳、鄭裕成、張秀琴、謝溪林、連仁隆、張平山、司沛涵、許績勝、曾孝生、蔡亞芝、劉元凱、張銘煌、周宜辰、林清光、杜正憲、蔡良田、曾志堅、蔡其擁、陳柏如、林家瑩、鍾福啟、凃祈吏。

常務監事：林國志、沈煥瑤

監事：李尚傑、潘文道、彭鎮達、黃邱倫、陳鴻傑、吳宗成、林明宏、洪進財。