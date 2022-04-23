全國排球賽屏東開打 3校疑遭匡列臨陣退賽

111年玉山莒光盃第58屆全國排球賽今天開打，因疫情不斷升高，有3所已報名學校因同校學生遭匡列，臨時退出賽事。

此次賽事選手來自全台各縣市，一位從北市南下的國中選手透露，「爸媽對這種時候還要到外縣市打比賽有點擔心！」不過老師全程顧緊緊，從賽場到旅館，進出不同場地都要量額溫，每天至少要量3、4次，應該沒問題。

此屆全國排球賽原有來自全國國中男女組及高中男女組共48支隊伍報名，全國前12強全數報名，今天起至4月26日在屏東縣立體育館及大仁科技大學捉對廝殺。不過開賽前有3所學校因同校有學生遭匡列，被排協「勸退」。

屏東縣府體育發展中心表示，為落實防疫，賽事已分流在兩個場館舉行，初步檢視各隊檢錄情形也發現，各校隊有自行精簡選手隊職員趨勢，原估參賽選手隊職員至少逾千人，目前估算應不到千人。

屏東縣長潘孟安上午出席開幕式時表示，今年賽事除頒發團隊獎項，另將頒發個人獎，鼓勵優秀選手，歡迎各縣市菁英選手來國境之南一較高下。