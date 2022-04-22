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跆拳道／品勢世錦賽 葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金

中央社 / 台北22日電
品勢世錦賽，葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金。 世跆盟官網
品勢世錦賽，葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金。 世跆盟官網

台灣跆拳道品勢好手葉芃、邱沐恩與張宸帛，今天在聯手在世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢男子團體項目30歲以下組勇奪金牌，總統蔡英文得知喜訊後也立即拍發賀電。

世界跆拳道品勢錦標賽為2年1次，2018年曾在台灣舉辦，當時地主代表隊共拿下3金8銀12銅，寫下隊史最佳參賽成績，上屆受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改由線上方式辦理，今年則移師韓國高陽舉行。

台灣代表隊勇奪金牌，大會官網也採訪3人，曾在2018年奪銀的邱沐恩就興奮地說：「實在太不可思議了，我們在韓國擊敗了韓國隊。」

奪金的品勢代表隊3名選手當中，現年25歲的葉芃是隊上老大哥，他強調，他們非常民主，「我們就像朋友一樣，如果碰到問題，我們會透過溝通來解決。」

在集訓過程中，邱沐恩認為最難的地方，就是每個人都是單獨個體，風格也完全不同，「但身為一個團隊，我們必須捨棄一些個人特色，我們花了很多時間去培養團隊默契。」

大會官網解釋，菁英品勢選手比賽時，整體的動作必須協調且一致，在施展動作時得像機器人般整齊，而不是3個單獨個體。

而邱沐恩就透露，為求一致性，訓練時每一個人的動作都要調整，包括角度，出手的時機，以及踢擊的高度等等，他也說：「這些都非常重要。」

品勢世錦賽，葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金。 世跆盟官網
品勢世錦賽，葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金。 世跆盟官網

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