跆拳道／適應新規則 羅嘉翎下周展開2個月跨國長征

去年東京奧運拿下銅牌的我國跆拳道好手羅嘉翎，將在25日展開為期2個月的跨國比賽與移訓，並計畫在成都世大運結束後才會返國，為接下來的杭州亞運進行備戰，她表示儘管國內外目前疫情嚴峻，但已經做好心理準備，畢竟「來了也躲不掉」。

羅嘉翎去年在奧運寫下亮眼成績後，受到疫情影響僅再參加了全運會賽事，不過下周開始她也將與跆拳道隊4名選手和2名教練展開跨國長征，包括前往瑞典、南韓、奧地利、羅馬、盧森堡等地進行比賽和移訓，並在7月參加完成都世大運後才會返台。

對於將展開為期2個多月的出國長征，羅嘉翎直言在有去年前往烏茲別克長期移訓和比賽的經驗後，今年在準備行李上變得更加精簡，不過最重要的防疫物資將不會缺少，「最主要還是心態上的準備，剩下就是聽天由命。」

而今年跆拳道也頒布新規定，其中包括將傳統的3回合制改為最佳3回合制（the best of 3 system），新制將於每一回合比賽結束後宣布獲勝者，下一回合開始分數歸零重新計算，以獲勝回合數計算並宣布優勝者，也成為羅嘉翎與跆拳道隊這次出國比賽必須重新適應的地方。

羅嘉翎指出，儘管國家隊早已針對新賽制進行準備，但這次出國比賽將是首次實戰，加上比賽節奏將因此變得更快，讓她直言還必須要適應和調整，為世大運和亞運做準備。