全大運／為世大運、亞運暖身 邱炳坤：停辦不是選項

111年全國大專校院運動會將在5月7日開幕，儘管日前花蓮全中運因為疫情宣布延期辦理，不過這次全大運主辦方國體大校長邱炳坤在今天的記者會上表示，全大運將提供今年備戰世大運、亞運選手們準備舞台，停辦絕對不會是選項。

今年是國體大繼民國99年後再度舉辦全大運，將舉辦22種運動競賽，約1萬3500名隊職員與賽，對於相隔12年再度舉辦全大運卻遇到國內疫情嚴苛的狀況，國體大校長邱炳坤今天表示，停辦絕對不會是選項。

邱炳坤強調，今年全大運雖然將採取閉門舉行，但為了迎接全國好手到來準備多時，更與長庚醫療團隊密切磋商，確保與賽人員的健康與安全，尤其今年適逢世大運與亞運年，全大運將會成為選手準備的舞台。

而今天記者會上也邀請東京奧運跆拳道國手羅嘉翎、台師大游泳好手吳浚鋒為活動站台，其中羅嘉翎不僅去年因為爭取奧運資格無緣參加全大運，今年身為地主的她卻又因為將出國比賽、移訓，大學前兩年都無緣站上全大運賽場，「其實我都已經做好準備要參加了，知道要出國不能去當然還是覺得很可惜，朋友也常笑說我對學校沒有貢獻。不過不能參加全大運，我也會把國際賽這一部分做好。」

相較於還不曾參加過全大運的羅嘉翎，31歲的吳浚鋒今年將是第10度參加全大運，且從過去一般組到現在公開組賽事，他已經完成在男子50公尺蛙式出賽必摘金的紀錄，今年將挑戰個人10連霸。