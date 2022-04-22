網球／批溫網禁俄球員歧視 羅布雷夫盼捐獎金代替禁賽

將在今年6月27日開打的網球4大滿貫賽之一溫網，日前宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽，世界排名第8的俄羅斯名將羅布雷夫（Andrey Rublev）對此痛批「完全是歧視」，他提議希望能透過捐出比賽獎金取代禁賽，來資助戰爭受害者。

自俄烏戰爭爆發後，ATP及WTA等網球組織紛紛祭出制裁抵制俄羅斯和白俄羅斯，規定兩國選手只能以中立身份參加職業賽事，目前又有消息指出，全英俱樂部已經決定禁止俄羅斯選手參加溫網，這項決定意味羅布雷夫和世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）等人，恐怕今年都無緣再溫網亮相。

羅布雷夫今天在塞爾維亞公開賽的賽後記者會上表示，「溫網給我們的理由毫無意義，而且不合邏輯，這樣做完全是對我們的歧視，你禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽根本改變不了什麼。」

羅布雷夫呼籲溫布頓當局應該要考慮提供俄羅斯與白俄羅斯球員一份聲明，來簽署將所有獎金捐給遭受苦難的家庭，藉此交換獲准參賽，「將獎金用於人道主義援助，幫助受苦的家庭，幫助受苦的孩子，在這種情況下，網球將成為第一個也是唯一捐贈這麼多錢的運動，這些榮耀都歸於溫網。」。

羅布雷夫坦言，「我只是想打球，不是來這裡談論政治的。我在俄羅斯度過一生，而我只是想證明我們是好人。」。

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天受訪也表態反對溫網的做法，「作為一個在戰爭中長大的孩子，我永遠不會支持戰爭，我知道這會留下多大的情感創傷，但即便如此，我無法支持溫網的決定，我覺得這太瘋狂，一旦政治介入體育，通常不會有好結果。」