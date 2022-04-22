橄欖球／球員泰國染疫淪人球？ 協會：都有安排照顧

我國橄欖球代表隊成員余天佑，在日前隨隊前往泰國普吉島參加亞巡賽資格賽染疫，礙於國內入境管制無法跟隨代表隊一同返台的情況下，余天佑一度對外求援未果，體育署在今天也出面回應，強調在知道選手染疫後第一時間就請橄欖球協會比照周天成案例關懷選手，絕無置之不理。

根據國內媒體報導，余天佑在7日跟隨國家隊前往泰國普吉島參加亞巡賽資格賽，並預計在12日搭機返台，不過10日下午接受PCR篩檢確診，在其他成員通過檢測都已於12日返台的情況下，余天佑只能留在普吉島等待採檢陰性證明。

儘管橄欖球隊領隊一度留在當地相伴，但19日因在台有事務要處理只能搭機返台，讓余天佑必須全靠普吉島當地台商接濟確保日常生活無虞，而他也一度以中華女足日前在印度比賽多名成員染疫，最終包機返台一事向體育署求援，但卻未得到協助，讓余天佑直言相當心寒。

對於媒體報導余天佑淪為人球，體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，在知道選手染疫的第一時間就已經與協會聯繫，並且請他們與外館取得協助，希望讓選手安心，也請協會以林昀儒、周天成的案例關懷選手，「經費有補助這部分也沒問題，補助經費都有包括防疫部分。」

而中華民國橄欖球協會理事長黃漢滄也澄清，在余天佑無法返台的情況下，除了有領隊相伴到19日外，也安排當地台商提供藥物、食物和住宿協助，而依照泰國防疫規定余天佑也不需要接受隔離，「沒有所謂的把他當人球，這形容有點過頭。」

黃漢滄指出，在依照航空公司規定搭機必須要提供48小時陰性證明的情況下，余天佑過去一段時間已進行檢測5次都呈現陽性反應，也透過電話安撫他的情緒，「21日凌晨有通電話講快1小時，安撫他情緒，他想回來的心情我們可以理解，也告訴他，你可以趴趴走但也要保持適度，免得再度染疫，也有問給他的錢夠不夠用，他也說夠用，我們跟台商會長也說不夠請你先支付，協會會匯款給你，都有安排。」

對於余天佑質疑為何不能比照女足方式返台，黃漢滄也直言條件確實不同，「他要求比照女足待遇，我們也跟他說明和跟署裡面報告，印度衛生條件和醫療設備不符合我們需求，所以政府派專機，這並不代表其他球員有其他的狀況必須政府這樣做，像是林昀儒、周天成也沒這樣。」