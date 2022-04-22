自由車／台中自由車場點燈啟用 盼成重要發展基地

位於台中清水區鰲峰山的台中市自由車場，擁有全長333公尺全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，台中市政府積極爭取中央資源與籌編預算整建，108年9月已開放使用，為強化自由車運動發展環境，運動局再編2180萬元預算強化夜間照明，台中市市長盧秀燕昨天出席啟用典禮表示，期盼台中市自由車場成為國內自由車運動發展重要基地。

盧秀燕指出，台中市自由車場使用逾20年，市府爭取中央資源與籌編預算，自108年開始分兩階段，共投入2億230萬元翻新，除保留外觀外，場館內賽道、看台、燈光均改善，希望提供更好的環境培育更多選手，為台中、為國爭光，感謝在地民代支持中央及市府預算，也感謝台中市體育總會自由車委員會總幹事徐瑞德及其夫人推動自由車運動。

台中市運動局長李昱叡表示，市府爭取中央資源與籌編預算整建並改善照明，將木質賽道全面整修更新外，頂棚、看台、田場及場館內部全面更新，累計完成1.8億元整建工程，並於108年9月開放使用；為積極提供選手優質訓練環境，培育國家優秀人才，運動局再籌編預算2180萬元強化夜間照明，改善投光燈具、燈具設備箱、室外燈柱燈架、燈具吊裝等，燈柱具有抗蝕及防水功能，符合國際賽事競賽場地標準照度1,000（lux）以上，預計節能達50%以上，透過多段調光與智慧燈控提升賽事與活動情境。

台中市運動局表示，台中自由車場迄今已舉辦多項大型賽事，如全國運動會、全國自由車錦標賽等，也培育出如釜山亞運金牌林志勳；參加兩屆奧運更榮獲廣州與仁川亞運金牌的蕭美玉；參加2020東京奧運國手馮俊凱等多位國際級選手。台中市在自由車項目更是戰績輝煌，多位選手於110年全國運表現亮眼，包括康世峰拿下爭先賽三連霸、團體競速賽四連霸；周佩霓勇奪下坡賽二連霸等人，培育多位頂尖好手。

體育署表示，104年共補助台中市政府7200萬元整修鰲峰山自由車場，工程包括木質賽道、頂棚、看台、田場及選手休息區等，110年再補助1308萬元優化夜間照明設施，預計未來能提供全國運動會、全國自由車場地錦標賽等賽事使用，有助於中部地區自由車運動推動及提升。