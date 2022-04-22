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上海疫情嚴峻 杭州亞運面臨延期可能性

中央社 / 科威特市21日綜合外電報導
2022杭州亞運面臨延期的「可能性」。 法新社
2022杭州亞運面臨延期的「可能性」。 法新社

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）總幹事穆沙蘭今天告訴法新社，2022杭州亞運面臨延期的「可能性」。此前已有傳聞指亞運將延至明年舉辦。

距離上海不到200公里的杭州預計9月10日至25日舉辦亞運，成為繼1990年北京和2010年廣州之後，第三座主辦亞運的中國城市。

不過穆沙蘭（Husain Al-Musallam）表示：「委員會至今尚未做出正式決定，但有延期的可能性。」

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，中國境內暫停多數國際體育活動，但北京今年2月仍在嚴格的「閉環泡泡」中主辦冬季奧運。

杭州附近的上海正處於中國兩年來最嚴峻的COVID-19疫情，持續數週的限制措施導致2500萬居民多半受困家中。

中國亞運主辦單位本月曾表示，亞運56個競技場館都已完工，並承諾會公布病毒防控計畫。

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