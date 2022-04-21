快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

射箭世界盃／反曲弓男團晉金牌戰 女團逆轉義大利摘銅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
反曲弓男團挺進24日的金牌戰。圖／劉展明提供
反曲弓男團挺進24日的金牌戰。圖／劉展明提供

射箭世界盃土耳其安塔利亞戰，中華男女團今天分頭進擊，最終由東京奧運國手湯智鈞魏均珩以及蘇于洋組成的男團，一路過關斬將，包括在4強賽射落荷蘭，晉級金牌戰，至於女團雖然在4強賽不敵英國，但仍在銅牌戰逆轉義大利，收下銅牌。

2022世界盃第一站在土耳其安塔利亞舉行，我國這次共派出反曲弓8位、複合弓8位選手參賽，其中在今天舉行的反曲弓團體賽，中華男團由湯智鈞、魏均珩和蘇于洋應戰，並且在16強賽和8強賽分別射落瑞士與美國，4強賽碰上去年東京奧運就交手過的荷蘭，中華隊再以6：2勝出，挺進到24日舉行的金牌戰。

至於女團方面這次派出彭家楙、郭紫穎加上雷千瑩，在16強賽擊敗烏茲別克後，8強賽面對波蘭則是上演逆轉秀晉級4強，儘管在4強賽中華隊遭遇英國隊的嚴苛挑戰，最終以4：5無緣爭冠，但銅牌戰仍是頂住壓力，面對義大利以5：4驚險逆轉奪下銅牌。

而明天反曲弓也將展開混雙與個人組賽事，其中湯智鈞在日前的排名賽射出所有選手中最高的674分，彭家楙也在女子組射出領先群雌的661分，兩人也在昨天接受大會訪問，其中彭家楙說：「我們已經很久沒有參加國際賽，只是盡其所能地拿出最好表現，距離上次能在國際賽競爭已經大約是兩年前，很高興能夠回到國際賽場。」

湯智鈞 中華隊 魏均珩

延伸閱讀

射箭／土耳其世界盃各國不戴口罩 中華隊仍堅持

每出場必圈粉！「精靈女王」太妍主持《Queendom2》女團也淪陷魅力　她爆料：至少有20人覬覦

「擊劍選手」高宥琳的雙重生活！苞娜下戲回歸女團大戰　起底百萬直拍每一秒都是美顏爆擊

射箭／參戰安塔利亞世界盃 中華隊要搞小圈圈

相關新聞

射箭世界盃／反曲弓男團晉金牌戰 女團逆轉義大利摘銅

射箭世界盃土耳其安塔利亞戰，中華男女團今天分頭進擊，最終由東京奧運國手湯智鈞、魏均珩以及蘇于洋組成的男團，一路過關斬將，...

舞蹈／姚舒瀚世界盃愛爾蘭舞第9名 首位進前10亞洲舞者

由國際愛爾蘭舞蹈協會CLRG主辦的第50屆世界盃愛爾蘭舞蹈錦標賽，自4月10日起在英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特一連舉行8天...

南市舉重雙姝王新琇、李恩昀豎高牆 全中運連霸破紀錄

全國中等學校運動會台南市舉重女將連連霸並破大會紀錄，白河商工李恩昀先於高女組64公斤級以抓舉84公斤、挺舉105公斤、總...

溫網／禁止俄國、白俄球員參賽 俄酸：賽事沒看頭了

溫布頓網球錦標賽主辦單位今天宣布，因為俄羅斯侵略烏克蘭，將禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加在6月27日進行到7月10日的2022年賽事。 兩國主要受影響球員是俄國排名男網世界第二的名將梅德維夫（D

英超／曼聯慘遭屠殺 雙紅會褪色

英超第30輪上演「雙紅會」，這場經典大戰如今卻更像是一場大屠殺。「紅軍」利物浦在主場以4：0輕鬆擊敗「紅魔」曼聯，本賽季...

精華影輯／鐵人三項226完賽初指南 一步一步登上最長距離殿堂

3.4月真的非常的熱鬧，正值三鐵賽的賽季，比賽可以說是一場接著一場的舉辦，是不讓人看的心癢癢了阿，不過準備好一場鐵人賽，並非一蹴可及的喔，是需要時間與努力的累積，才能達成這個目標隨著許多比賽的結束，鐵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。