射箭世界盃／反曲弓男團晉金牌戰 女團逆轉義大利摘銅

射箭世界盃土耳其安塔利亞戰，中華男女團今天分頭進擊，最終由東京奧運國手湯智鈞、魏均珩以及蘇于洋組成的男團，一路過關斬將，包括在4強賽射落荷蘭，晉級金牌戰，至於女團雖然在4強賽不敵英國，但仍在銅牌戰逆轉義大利，收下銅牌。

2022世界盃第一站在土耳其安塔利亞舉行，我國這次共派出反曲弓8位、複合弓8位選手參賽，其中在今天舉行的反曲弓團體賽，中華男團由湯智鈞、魏均珩和蘇于洋應戰，並且在16強賽和8強賽分別射落瑞士與美國，4強賽碰上去年東京奧運就交手過的荷蘭，中華隊再以6：2勝出，挺進到24日舉行的金牌戰。

至於女團方面這次派出彭家楙、郭紫穎加上雷千瑩，在16強賽擊敗烏茲別克後，8強賽面對波蘭則是上演逆轉秀晉級4強，儘管在4強賽中華隊遭遇英國隊的嚴苛挑戰，最終以4：5無緣爭冠，但銅牌戰仍是頂住壓力，面對義大利以5：4驚險逆轉奪下銅牌。

而明天反曲弓也將展開混雙與個人組賽事，其中湯智鈞在日前的排名賽射出所有選手中最高的674分，彭家楙也在女子組射出領先群雌的661分，兩人也在昨天接受大會訪問，其中彭家楙說：「我們已經很久沒有參加國際賽，只是盡其所能地拿出最好表現，距離上次能在國際賽競爭已經大約是兩年前，很高興能夠回到國際賽場。」