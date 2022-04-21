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舞蹈／姚舒瀚世界盃愛爾蘭舞第9名 首位進前10亞洲舞者

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
姚舒瀚在世界盃愛爾蘭舞蹈榮獲第9名。圖／星予公關提供
姚舒瀚在世界盃愛爾蘭舞蹈榮獲第9名。圖／星予公關提供

由國際愛爾蘭舞蹈協會CLRG主辦的第50屆世界盃愛爾蘭舞蹈錦標賽，自4月10日起在英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特一連舉行8天，吸引全球眾多頂尖舞者參加，台灣唯一取得世界盃資格前往參賽的選手姚舒瀚，經過3回合激烈競爭，最後榮獲十九歲男子組第9名，更是史上首位進入世界盃排名前10的亞洲舞者。

大河之舞、火焰之舞等舞劇風靡全球，吸引無數愛好者學習愛爾蘭舞蹈，世界盃愛爾蘭舞蹈錦標賽創始於1970年，期間曾因流感停辦一次，原定2020年舉辦第50屆，又受疫情影響延後兩年，因此舞蹈界對今年賽事寄望尤深。

愛爾蘭舞蹈比賽規範嚴格，舞者必須先參加地區競賽，由初級漸次晉級到最高級，始能參加世界盃資格賽，過程往往耗費數年。世界盃資格賽每年分別在愛爾蘭、英國、美洲、紐澳、非洲、歐陸與亞洲舉行，選手依舞蹈學校所在地競逐，惟有名列前茅者可前進世界盃。

而愛爾蘭舞蹈界巨星麥可佛萊利於本屆世界盃開幕日親臨會場，鼓勵新世代舞者。正在英、美巡迴演出的「舞王」與「大河之舞」製作人，也接連現身與參賽者交流。多位取得世界盃頂尖名次的舞者曾隨火焰之舞或舞王團隊來台演出，在姚舒瀚取得此次佳績後，台灣不僅是愛爾蘭舞蹈的重要演出地，也終於可稱為頂級舞者的出生地。

生長在台灣、目前就讀於美國哈佛大學二年級的姚舒瀚，自6歲開始習舞，2013年十一歲時首度挑戰世界盃，深受震撼卻也啟發夢想，希望成為世界級舞者，2017年起跟隨在香港授課的英國老師習舞，藉由線上課程與單日往返香港的實體課程，精進舞藝，2018年初返世界盃，雖未能進入決賽，但在該年底歐陸亞洲盃資格賽首獲冠軍。隔年再赴世界盃，終於闖入決賽，名列24名。

因疫情而賽事暫停的這2年，姚舒瀚曾參與舞王與火焰之舞在台巡演，赴美求學後，轉至當地舞蹈學校習舞，因此必須在競爭更激烈的北美區取得世界盃資格。去年11月他拿下美國新英格蘭區資格賽亞軍，但由於隻身在美且學業繁忙，無法如多數選手到處參加熱身賽。  即使如此，姚舒瀚表示，表演歷練與師長鼓勵都強化了他的心理素質，對於4度參加世界盃大賽並無猶豫。如今在高手環伺下，通過初賽到決賽關關考驗，名列世界前十，他對自己的表現感到滿意，也表示將會繼續追夢。

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