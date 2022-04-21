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精華影輯／鐵人三項226完賽初指南 一步一步登上最長距離殿堂

運動筆記 / 小科

3.4月真的非常的熱鬧，正值三鐵賽的賽季，比賽可以說是一場接著一場的舉辦，是不讓人看的心癢癢了阿，不過準備好一場鐵人賽，並非一蹴可及的喔，是需要時間與努力的累積，才能達成這個目標隨著許多比賽的結束，鐵人們也紛紛開始尋找下一個戰場，此時會遇到的問題，就是是不是要挑戰更高階的比賽呢？

從515升級到113或者是從113升級到226這一次主要是來分享，如何挑戰人生第一場的226，影片中會以限時內完賽為出發點，簡單說明各個單項的推薦訓練量，如何判斷是否能完成各個單項，以及訓練上的裝備推薦；還在猶豫要不要報名的朋友們，希望看完影片後，能夠好好思考看看，自己是不是已經滿足條件了呢，缺的只是報名下去的勇氣，如果還是覺得自己實力不夠，那也希望能趁休賽期的這段時間中，好好充實自己的實力，總有一天絕對有機會挑戰226的殿堂！！

鐵人三項

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