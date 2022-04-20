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電競／台人才獲西方重視 王聖佑、楊博任打進北美賽場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
電競小將「YurSan」王聖佑成為LCS賽區首批應聘的台籍選手。圖／翻攝於League,s best YouTube
電競小將「YurSan」王聖佑成為LCS賽區首批應聘的台籍選手。圖／翻攝於League,s best YouTube

去年台灣《英雄聯盟》電競小將「YurSan」王聖佑與全球知名SUP蛇蛇（Sword Art），受美國知名戰隊「北美邪教」TSM網羅，成為LCS賽區首批應聘的台籍選手，讓頓失LMS（港澳台賽區）的台籍選手，除了轉戰亞洲賽區外，還展露了西方發展的新契機。

而北美LCS今年第一季賽事，更因擔任次級聯賽的SUP YurSan臨危受命，帶領TSM二隊代打一級聯賽LCS季前賽，不但逆襲了北美一隊，交出了漂亮的成績單，還榮登一隊正式名單，拿下該隊開季首勝，為台灣爭光。

無獨有偶，《英雄聯盟》台籍知名教練暨專業經理人「土龍」楊博任，於今年初正式上任TSM《英雄聯盟》總經理，成為北美台籍第一位專業經理人，為台籍電競產業人才，打開了全新的西方市場。

Yursan本名王聖佑，16歲立志打奧運電競賽，在母親的支持下，申請教育部自學方案全力自訓，期間因台服表現優異，並組隊奪下2018年度大專院校冠軍與「六都電競爭霸戰」桃園區冠軍，因而得到Garena LMS賽區職業選手選秀機會，進而加入香港HKA職業戰隊，從練習生開始。

現年20歲的王聖佑為今年唯一登錄LCS的台籍選手，去年在次級聯賽磨練一年後，今年他終於等到登錄LCS先發SUP的機會，《英雄聯盟》北美戰隊TSM自開季以來，因為先發選手大幅調動，默契尚未培養到最佳狀態，故一勝難求苦吞4連敗，由於戰績慘烈，隊伍也做出人員輪替，將原在次級聯賽的Yursan升為LCS先發輔助，而他的首場出賽就順利為隊伍止敗，也為台灣電競選手打開了西方賽區的夢想舞台。

今年年初知名《英雄聯盟》台籍專業經理人楊博任，因國際賽事上領軍優異，同樣獲得北美TSM賞識而網羅，擔任TSM《英雄聯盟》總經理大任，從職業教練到戰隊經營者，「土龍」在電競圈所創下的成績國際有目共睹。

從《英雄聯盟》一級聯賽LMS、PCS到現在的北美LCS賽區，土龍帶領各知名職業戰隊在世界舞臺上屢創佳績，因此於2021年底受到北美TSM青睞，成為《英雄聯盟》台籍第一個站在北美賽場的最高經營者，也成為王聖佑的戰隊BOSS。

王聖佑形容來自家鄉的上司土龍，全身散發著台灣人的優質特質，除了具備國際競爭力的專業素養，更擁有一般美國電競圈少有的體貼、細心、嚴謹、溫暖、謙虛、有禮的台灣職人精神，也因為有他立足於LCS賽區，更有助於優秀的台灣職業電競選手，膽於走入陌生的西方職場，開拓了更廣的國際舞台。

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