F1／法拉利車隊少主 當街遭搶千萬名錶

今年F1一開季就展現強勢速度，同時為積分榜上，領頭羊的法拉利一哥勒克萊爾（Charles Leclerc），日前在義大利街上遭歹徒搶走，價值高達32萬美元的理查德米勒（Richard Mille）名錶。

勒克萊爾出生自摩納哥，本季一開賽就強壓各隊車手表現，連三場比賽都展現絕佳的速度，霸佔頒獎台上的第一名，上週他還前去觀賞蒙地卡羅大師賽。

根據外媒《motorsport.com》的報導，事情發生在前天晚上義大利托斯卡尼（Toscana），勒克萊爾和朋友一起外出時，展現出高人氣，遭到車迷包圍拍照和簽名，正當人潮逐漸增加時，歹徒趁著勒克萊爾專注與車迷互動的瞬間，偷走了手上的名錶，當勒克萊爾發現手錶被偷後，隨即報警，好在本人平安無事，而理查德米勒本身贊助勒克萊爾多年，最近正式成為法拉利車隊的官方合作夥伴。

上個名錶被搶的F1車手，則是效力於麥拉倫車隊的諾里斯（Lando Norris），巧合的是被搶的手錶同樣也是查德米勒（Richard Mille）。