全中運／延賽影響升學 體育署公告配套措施

111年全國中等學校運動會受新冠肺炎疫情導致部分賽事延期舉辦，影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今天公布完整的配套措施，運動成績優良考生可以近一年內的全國性賽事成績替代。

體育署指出，針對部分已取得111全中運參賽資格，但因防疫規定不得參賽致影響甄試升學權益的考生，以「參賽資格證明」及近一年內（110年4月23日至111年4月15日期間）的全國性賽事成績替代111全中運競賽成績，做為申請甄試之替代資格；前述全國性替代賽事，體育署已彙整110年4月23日至111年4月15日期間全國性替代賽事相關資料，待完備程序後公告。

基於試務公平原則並兼顧其他考生參與甄試分發權益，將採專案外加名額，不佔原甄試分發的招生名額，以做為確診者（或符合居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理未解除者）參加甄試的補救措施。

針對今年延期辦理的全中運運動種類，依「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」第21條之1規定，並參採109年度屏東全中運延期舉辦的因應措施模式，以其他全國性替代賽事作為考生申請甄試資格及成績採計的替代方案。

體育署表示，本次受疫情影響， 111年全中運部分賽事延辦，受影響層面較109年度全中運全部賽事延辦情形更為複雜，受影響考生亦有不同的升學（含補救配套）措施，包括「已完成參賽並取得甄試資格」、「該項運動種類如期舉辦，但因防疫規定不得參賽」及「因賽事延期舉辦而暫時無法參賽」等三種態樣，各類型考生甄試保障權益措施如下：

(一) 已完成參賽並取得甄試資格（不受影響）：依111學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試簡章（高中組、國中組）規定申請資格及報名表等資料及既有程序辦理。

(二) 該項運動種類如期舉辦，但因防疫規定不得參賽之考生：得以「參賽資格證明」及全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計之替代方案，本專案之考生可依原簡章各校所提之運動種類、名額選填志願，依其成績分發錄取，採外加名額，不佔原甄試分發之招生名額。

(三) 延期舉辦之運動種類：考生得以全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計之方案，本方案之考生依原簡章各校所提之運動種類、名額選填分發志願。

111年全中運延辦運動種類的復辦時間及形式，體育署已與高中體總及花蓮縣政府密切討論中，定案後將儘速公告。