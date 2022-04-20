快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運／延賽影響升學 體育署公告配套措施

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
全中運延賽影響升學，體育署公告配套措施出爐。 聯合報系資料照
全中運延賽影響升學，體育署公告配套措施出爐。 聯合報系資料照

111年全國中等學校運動會受新冠肺炎疫情導致部分賽事延期舉辦，影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今天公布完整的配套措施，運動成績優良考生可以近一年內的全國性賽事成績替代。

體育署指出，針對部分已取得111全中運參賽資格，但因防疫規定不得參賽致影響甄試升學權益的考生，以「參賽資格證明」及近一年內（110年4月23日至111年4月15日期間）的全國性賽事成績替代111全中運競賽成績，做為申請甄試之替代資格；前述全國性替代賽事，體育署已彙整110年4月23日至111年4月15日期間全國性替代賽事相關資料，待完備程序後公告。

基於試務公平原則並兼顧其他考生參與甄試分發權益，將採專案外加名額，不佔原甄試分發的招生名額，以做為確診者（或符合居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理未解除者）參加甄試的補救措施。

針對今年延期辦理的全中運運動種類，依「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」第21條之1規定，並參採109年度屏東全中運延期舉辦的因應措施模式，以其他全國性替代賽事作為考生申請甄試資格及成績採計的替代方案。

體育署表示，本次受疫情影響， 111年全中運部分賽事延辦，受影響層面較109年度全中運全部賽事延辦情形更為複雜，受影響考生亦有不同的升學（含補救配套）措施，包括「已完成參賽並取得甄試資格」、「該項運動種類如期舉辦，但因防疫規定不得參賽」及「因賽事延期舉辦而暫時無法參賽」等三種態樣，各類型考生甄試保障權益措施如下：

(一) 已完成參賽並取得甄試資格（不受影響）：依111學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試簡章（高中組、國中組）規定申請資格及報名表等資料及既有程序辦理。

(二) 該項運動種類如期舉辦，但因防疫規定不得參賽之考生：得以「參賽資格證明」及全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計之替代方案，本專案之考生可依原簡章各校所提之運動種類、名額選填志願，依其成績分發錄取，採外加名額，不佔原甄試分發之招生名額。

(三) 延期舉辦之運動種類：考生得以全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計之方案，本方案之考生依原簡章各校所提之運動種類、名額選填分發志願。

111年全中運延辦運動種類的復辦時間及形式，體育署已與高中體總及花蓮縣政府密切討論中，定案後將儘速公告。

全中運

延伸閱讀

全中運「上半場」 新竹縣代表隊先奪8金5銀9銅

花蓮今增74例 全中運210人快篩是否陰轉陽待縣府說明

全中運染疫選手接觸者快篩陰性 憂陰轉陽龍舟賽事延賽

全中運臨時喊卡何時復辦？ 潘文忠：不可能在五月

相關新聞

網球／克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾

克里姆林宮今天表示，俄羅斯網球選手因莫斯科在烏克蘭的軍事行動而遭溫布頓網球錦標賽主辦單位禁止參賽，「令人無法接受」。克宮...

電競／台人才獲西方重視 王聖佑、楊博任打進北美賽場

去年台灣《英雄聯盟》電競小將「YurSan」王聖佑與全球知名SUP蛇蛇（Sword Art），受美國知名戰隊「北美邪教」...

網球／俄烏戰事影響 傳溫布頓將禁俄羅斯與白俄選手參賽

紐約時報引述知情人士說法報導，溫布頓網球賽主辦單位準備宣布，因為俄羅斯入侵烏克蘭及白俄羅斯對戰事的支持，將禁止俄羅斯與白...

F1／法拉利車隊少主 當街遭搶千萬名錶

今年F1一開季就展現強勢速度，同時為積分榜上，領頭羊的法拉利一哥勒克萊爾（Charles Leclerc），日前在義大利街上遭歹徒搶走，價值高達32萬美元的理查德米勒（Richard Mille）名錶

網球／溫網禁止俄國選手參賽 世界第二梅德維夫受牽連

因烏俄戰爭爆發，導致俄羅斯受到國際制裁，俄國體壇同樣遭受影響，如世界杯足球賽就將俄羅斯拒之門外，此股風波也延燒到網壇。 根據《Sportico》報導，全英俱樂部將禁止俄羅斯選手參加4大滿貫賽之1

全中運／延賽影響升學 體育署公告配套措施

111年全國中等學校運動會受新冠肺炎疫情導致部分賽事延期舉辦，影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今天公布完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。