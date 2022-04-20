網球／溫網禁止俄國選手參賽 世界第二梅德維夫受牽連

因烏俄戰爭爆發，導致俄羅斯受到國際制裁，俄國體壇同樣遭受影響，如世界杯足球賽就將俄羅斯拒之門外，此股風波也延燒到網壇。

根據《Sportico》報導，全英俱樂部將禁止俄羅斯選手參加4大滿貫賽之1的溫布頓網球公開賽，這同時也是4大滿貫賽中，第1個對俄羅斯選手進行制裁的比賽。烏俄戰爭開打後，ATP和WTA兩大網球組織並無對俄羅斯選手禁賽，只有俄羅斯和白俄羅斯選手不能以國家的名義，進行比賽。而全英俱樂部的禁令，也將為網壇制裁俄羅斯的行動，打響第一砲，同時也是網壇第一個禁止俄羅斯參賽的組織。

3月時，男單排名世界第二的梅德維夫(Daniel Medvedev)，就曾因未公開譴責戰爭而受到撻伐，現在被禁止參與溫網大滿貫，這對才剛失去球王寶座的他無疑是雪上加霜。梅德維夫當時僅回應：「我遵守規則，除此之外我不能做任何其他事情。現在的規則是我們可以在中立旗幟下出賽。」此話一出立馬受到各界抨擊。

反觀本次賽會排名世界第8，受到影響的盧布列夫(Andrey Rublev)就曾在鏡頭前公開表示：「不要戰爭。」另外俄羅斯網壇「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）當時更直接抨擊普亭：「我不害怕明確表態立場，我反對戰爭和暴力。個人野心或政治動機不能為暴力辯護。這不僅奪走了我們的未來，也奪走了我們孩子的未來。」

至於俄羅斯的盟友白俄羅斯，是否會向俄國一樣遭到禁賽，則有待公開。