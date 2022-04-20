鮮肉國手林嘉翔攀岩破全國紀錄 獲杭州亞運代表資格

攀岩好手林嘉翔日前在亞洲盃攀岩15公尺速度選拔賽，以6.183秒一舉破全國紀錄，順利取得代表台灣出戰2022杭州亞運資格，消息傳回學校讓師長大為振奮，希望林嘉翔能繼續突破自我，在接下來亞運賽中能奪金為國爭光。

今年24歲的林嘉翔就讀敏實科大運促系四年級，過去在國內各大攀岩比賽中表現突飛猛進，去年在全國盃大專校院攀岩錦標賽中更是一人奪得男子組先鋒賽與男子組速度賽第1名，今年再取得亞運資格，有望為台灣摘金。

林嘉翔在亞洲盃攀岩15公尺速度選拔賽中，以6.183秒破自己的紀錄，也打破全國紀錄，敏實科大校方更是非常振奮，更鼓勵嘉翔一定要更上層樓，最近也確定他順利錄取國內一流的運動研究所。

鮮肉級攀岩選手林嘉翔破全國紀錄，順利取得亞運賽資格。圖／敏實科大提供

敏實科大校長曾信超表示，敏實科大有全國數一數二的國際級攀岩運動場與優秀的攀岩教練群，林嘉翔就讀後便運用學校良好的攀岩與體能設施訓練，不斷精進攀岩的技術，參加國內外各種賽事表現優異，是國內大專院校數一數二的攀岩國手。

曾信超說，校內不僅有完善的攀岩以及各種體適能及野外探索等設備環境，也提供學生加上良好的校園環境及住宿設備，非常適合開拓探索及各種運動移地訓練，目前也正積極洽談國際級的專業教練以及運動場館的專業師資群進駐，希望進一步提升校內的各種運動場館的運用與訓練內容。