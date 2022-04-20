全中運「上半場」 新竹縣代表隊先奪8金5銀9銅

2022年花蓮全國中等學校運動會受到疫情影響，部分比賽延後辦理，不過有些比賽已完賽，新竹縣代表隊在「上半場」先取得8金5銀9銅的佳績，除了尖石國中4名柔道小將勇奪4金外，仰德高中滑輪競速選手曾嘉成、傅孝宇各抱回1金，湖口高中國中部李承穎、戴芷萱在射箭混雙賽獲得金牌，石光國中學生嚴子喬在國女組射箭個人賽也一舉奪金。

仰德高中學生曾嘉成今年在全中運獲得1金1銀，這已是他從湖口高中國中部開始，4年4度奪金，今年他在高男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽順利取金，也與隊友許佳學、陳俊豪、傅孝宇在高男組滑輪溜冰3000公尺接力賽獲銀。曾嘉成從幼兒園開始，就對直排輪產生濃厚的興趣，就讀信勢國小時，開始接受教練吳孟達的培訓，一路就讀湖口高中國中部、仰德高中，如今已是世界盃國手。

曾嘉成選手曾在國中時參加全中運獲得1金1銀2銅，高中也曾在全中運拿下1金1銅、2金2銅的成績，最後在畢業前以1金1銀為高中生涯收尾。曾嘉成坦言，因成績不錯，「壓力也很大」，在參與比賽時有感受到被其他選手圍攻，他在10000公尺計分淘汰賽時的倒數10圈，因絆倒而未奪名，在接力賽為最後一棒，卻因他個人失誤，只拿下銀牌，讓他非常自責，不過今年度的亞運及世界盃國手選拔賽在即，他也加緊腳步調整心態，繼續爭取榮譽。

傅孝宇選手同樣從信勢國小時期接觸直排輪，當時受到社團表演吸引而加入，他笑說直排輪「不好玩」，不過因比賽都有成績而持續下去，他與同校隊友陳俊豪在高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽，分別包辦金、銀牌，傅孝宇說，在比賽時一直覺得很累，但想到到達比賽終點就可休息時，便努力撐下去而奪金。傅孝宇以成為國手、超越學長曾嘉成為目標，未來還會持續努力。仰德集團對於運動選手提供優渥奬勵金，鼓勵學生努力創造佳績，為個人及學校爭光。

教練吳孟達說，此次在花蓮全中運奪牌選手中，陳俊豪從國中才開始學習。他提到，直排輪的魅力在於靠身體競速，最快可達時速50、60公里，像是過彎技巧，需要練習3、4年才有辦法掌握技巧。過去訓練選手，每逢周末就要北上、南下，在專業場地練習，不過近年新竹縣增加硬體設備，在縣內也有場地可以訓練，省下不少力氣。

湖口高中射箭隊由沈筱珺教練領軍，國中部的李承穎、戴芷瑄在國中組射箭混雙賽奪金，金牌戰對上三和國中，兩方人馬在前四局拿下4比4的點數，隨後進行加賽，但各射出2支箭都拿下19分，再度平手，所幸李承穎、戴芷瑄兩位選手的箭離靶心更近一些，驚險獲勝。

教練沈筱珺指出，戴芷瑄就讀中興國小時開始學習射箭，也參加相關社團，具有基礎，而李承穎在國小時參加棒球隊，國中也是因對射箭有興趣而考入體育班，經過體能訓練、射箭練習，2人均有佳績。沈筱珺說，射箭比賽並非是肢體上的接觸，「最大的敵人其實是自己」，她也要求選手與自己對話，不要害怕，在場上充分發揮，而2人都有展現平時的實力，也敢於表現而成功奪金，團隊感謝湖口高中姜錢珠校長，她十分尊重、信任並支持運動團隊，讓湖口高中射箭隊在全中運中有亮眼表現。

石光國中射箭小將嚴子喬也在國女組射箭個人賽中，一舉奪金，在金牌戰中表現沉穩，不僅為新竹縣爭光，也創下石光國中射箭隊的紀錄，更為這間在偏鄉、學生人數僅60餘人的小校爭光，校長張君豪及社團教練等人也讚美嚴子喬出色的表現，為學生的努力而感動。