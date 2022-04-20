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全中運「上半場」 新竹縣代表隊先奪8金5銀9銅

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
仰德高中學生曾嘉成（右），連續4年4度在全中運奪金。圖／新竹縣政府提供
仰德高中學生曾嘉成（右），連續4年4度在全中運奪金。圖／新竹縣政府提供

2022年花蓮全國中等學校運動會受到疫情影響，部分比賽延後辦理，不過有些比賽已完賽，新竹縣代表隊在「上半場」先取得8金5銀9銅的佳績，除了尖石國中4名柔道小將勇奪4金外，仰德高中滑輪競速選手曾嘉成、傅孝宇各抱回1金，湖口高中國中部李承穎、戴芷萱在射箭混雙賽獲得金牌，石光國中學生嚴子喬在國女組射箭個人賽也一舉奪金。

仰德高中學生曾嘉成今年在全中運獲得1金1銀，這已是他從湖口高中國中部開始，4年4度奪金，今年他在高男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽順利取金，也與隊友許佳學、陳俊豪、傅孝宇在高男組滑輪溜冰3000公尺接力賽獲銀。曾嘉成從幼兒園開始，就對直排輪產生濃厚的興趣，就讀信勢國小時，開始接受教練吳孟達的培訓，一路就讀湖口高中國中部、仰德高中，如今已是世界盃國手。

曾嘉成選手曾在國中時參加全中運獲得1金1銀2銅，高中也曾在全中運拿下1金1銅、2金2銅的成績，最後在畢業前以1金1銀為高中生涯收尾。曾嘉成坦言，因成績不錯，「壓力也很大」，在參與比賽時有感受到被其他選手圍攻，他在10000公尺計分淘汰賽時的倒數10圈，因絆倒而未奪名，在接力賽為最後一棒，卻因他個人失誤，只拿下銀牌，讓他非常自責，不過今年度的亞運及世界盃國手選拔賽在即，他也加緊腳步調整心態，繼續爭取榮譽。

傅孝宇選手同樣從信勢國小時期接觸直排輪，當時受到社團表演吸引而加入，他笑說直排輪「不好玩」，不過因比賽都有成績而持續下去，他與同校隊友陳俊豪在高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽，分別包辦金、銀牌，傅孝宇說，在比賽時一直覺得很累，但想到到達比賽終點就可休息時，便努力撐下去而奪金。傅孝宇以成為國手、超越學長曾嘉成為目標，未來還會持續努力。仰德集團對於運動選手提供優渥奬勵金，鼓勵學生努力創造佳績，為個人及學校爭光。

教練吳孟達說，此次在花蓮全中運奪牌選手中，陳俊豪從國中才開始學習。他提到，直排輪的魅力在於靠身體競速，最快可達時速50、60公里，像是過彎技巧，需要練習3、4年才有辦法掌握技巧。過去訓練選手，每逢周末就要北上、南下，在專業場地練習，不過近年新竹縣增加硬體設備，在縣內也有場地可以訓練，省下不少力氣。

湖口高中射箭隊由沈筱珺教練領軍，國中部的李承穎、戴芷瑄在國中組射箭混雙賽奪金，金牌戰對上三和國中，兩方人馬在前四局拿下4比4的點數，隨後進行加賽，但各射出2支箭都拿下19分，再度平手，所幸李承穎、戴芷瑄兩位選手的箭離靶心更近一些，驚險獲勝。

教練沈筱珺指出，戴芷瑄就讀中興國小時開始學習射箭，也參加相關社團，具有基礎，而李承穎在國小時參加棒球隊，國中也是因對射箭有興趣而考入體育班，經過體能訓練、射箭練習，2人均有佳績。沈筱珺說，射箭比賽並非是肢體上的接觸，「最大的敵人其實是自己」，她也要求選手與自己對話，不要害怕，在場上充分發揮，而2人都有展現平時的實力，也敢於表現而成功奪金，團隊感謝湖口高中姜錢珠校長，她十分尊重、信任並支持運動團隊，讓湖口高中射箭隊在全中運中有亮眼表現。

石光國中射箭小將嚴子喬也在國女組射箭個人賽中，一舉奪金，在金牌戰中表現沉穩，不僅為新竹縣爭光，也創下石光國中射箭隊的紀錄，更為這間在偏鄉、學生人數僅60餘人的小校爭光，校長張君豪及社團教練等人也讚美嚴子喬出色的表現，為學生的努力而感動。

新竹縣教育局推出「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發給要點」今年正式上路，依據條文，獲得全中運第一名的選手可獲得每月4000元補助、第2名則為2000元，第3名可領取1500元，選手所就讀的本縣學校，已可依據該法規申請相關補助來充實選手培訓所需之器材或營養品等，鼓勵新竹縣的運動選手，在賽場上爭取榮譽，也替新竹縣爭光。

湖口高中的射箭小將李承穎（右）、戴芷萱（左）在全中運國中組射箭混雙奪金。圖／新竹縣政府提供
湖口高中的射箭小將李承穎（右）、戴芷萱（左）在全中運國中組射箭混雙奪金。圖／新竹縣政府提供
仰德高中滑輪競速選手在全中運高男組滑輪溜冰3000公尺接力賽獲得銀牌。圖／新竹縣政府提供
仰德高中滑輪競速選手在全中運高男組滑輪溜冰3000公尺接力賽獲得銀牌。圖／新竹縣政府提供

全中運 滑輪溜冰 棒球

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