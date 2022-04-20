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聽障奧／首度參賽須克服4障礙 許樂：不只為自己而戰

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
羽球球后沈彥汝（左）、田徑好手許樂（右）都是今年達福林匹克運動會我國重點奪牌選手。記者劉肇育／攝影
羽球球后沈彥汝（左）、田徑好手許樂（右）都是今年達福林匹克運動會我國重點奪牌選手。記者劉肇育／攝影

我國田徑好手許樂今年將首度代表我國參加達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運會），並且被寄予奪牌厚望，在今天的授旗記者會後，許樂教練簡慶宏就表示，這次前往巴西南卡西亞斯參賽，許樂必須克服疫情、長途旅程、時差與飲食4大障礙。

近年多次刷新世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的許樂，今年將首度參加達福林匹克運動會，並且將在女子100公尺、200公尺與100公尺跨欄三個項目出賽，且都被寄予奪牌期待。

許樂教練簡慶宏指出，這次對於許樂的期許除了健康完賽外，成績也能夠達到期待，他也點出許樂這次參賽必須克服的4大障礙，包括疫情、長途旅程、時差與飲食。

其中這次主辦城市南卡西亞斯位在巴西南方，飛行包括轉機時間動輒超過30小時，而許樂預計在當地時間5月5日凌晨3點至4點間抵達選手村，5月7日就要出賽，簡慶宏說：「長途旅程部分，這次在體育署安排下可以搭商務艙，可以減少不少壓力，再來就是時差問題，可能在土耳其轉機過程中我們就必須提前調整。」

儘管參賽之路困難重重，不過許樂在談到將首度參賽時也直言相當期待，「這次參賽對我來說很特殊，因為是4年舉行一次，也不是每個人都有機會參加，這段時間我獲得很多人的幫助，所以我不只是要為自己而戰，也要為那些幫助過我的人而戰。」

田徑

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