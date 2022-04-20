聽障奧／我國代表團今授旗 世界球后沈彥汝盼領軍奪牌

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運會）將於5月1日至15日舉行，我國今年共有39名選手將參加8個運動競賽，在今天的授旗儀式上體育署副署長林哲宏感謝選手與教練這段時間的付出與辛勞，期許能夠展現成果，突破上屆4金、5銀、8銅的成績。

今年達福林匹克運動會在巴西南卡西亞斯舉行，我國39名參賽選手將參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊8種運動競賽，其中包括2度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆雙金網球好手林家文都將參賽。

在今天的授旗典禮上，也由體育署副署長林哲宏授旗給代表團，並頒發加菜金由許安誼領授，代表團團長林昭穎在手語致詞中表示，達福林匹克運動會在去年12月因為疫情延至今年5月舉行，從選拔、訓練到參賽過程都不斷配合疫情進行修正，這次除了希望代表團能夠平安參賽，也能拿下好成績。

第24屆達福林匹克運動會我國今年將有39位選手參賽。記者季相儒／攝影

這次代表團將依照賽程分批前往巴西，為了減輕選手、教練負擔也將安排搭乘商務艙，其中上屆拿下1銀、1銅的羽球球后沈彥汝將是第3屆參賽，她表示今年羽球隊在增加不少新人的情況下，有經驗的選手將扮演母雞帶小雞的角色。

國小5年級開始打羽球的沈彥汝，國二就首度代表我國參加達福林匹克運動會，目前就讀國體大研究所的她，在大3時還晉升為甲組球員，這次備戰期間她也與中租球團一同訓練，希望將體能條件拉大到與一般選手一樣，「希望這次羽球隊能在團體項目拿下不錯的成績，當然也期待單打、女雙和混雙都可以奪牌。」

上屆聽達福林匹克運動會我國拿下4金、5銀、8銅成績，在獎牌榜上排名第12名，而我國史上最佳成績則是在2009年的台北聽障奧運會，以地主身份出賽的我國代表團最終拿下11金、11銀、11銅的成績。