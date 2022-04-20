影／24屆達福林匹克運動會 我國代表隊授旗

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會將於今年5月1日至15日在巴西南卡西亞斯點燃戰火，我國代表團今天舉行授旗典禮，教育部體育署副署長林哲宏期勉選手突破自我，凱旋歸來，並致贈加菜金為代表團加油打氣。

夏季達福林匹克運動會(俗稱聽障奧運)為每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂。本屆賽會我國共有39名選手參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，包括兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆賽會雙金網球球后林家文等戰將都在選手之列。