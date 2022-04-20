亞運／圍棋女神回歸！黑嘉嘉杭州拚獎牌

暌違12年，圍棋再度成為亞運舉辦運動種類，中華亞運圍棋代表隊更迎接「圍棋女神」黑嘉嘉加入，9月將在杭州再度挑戰頒獎台。

圍棋上一次在亞運出現已是2010年廣州亞運，當時我國在女子團體賽獲得銅牌，由「紅面棋王」周俊勳搭配黑嘉嘉的圍棋混和雙人組合，當時也拿下第4名佳績。

杭州亞運今年9月登場，亞運圍棋代表隊也如火如荼進行訓練中，每天7到8小時的訓練課表不僅有隊員間的對弈，也有AI的對局測試，從選手晉升總教練的周俊勳更從3月開始加入人文培力講座，邀請不同職人來分享生命歷程，增加隊員的心理堅靭度。

周俊勳邀請下，黑嘉嘉也再度加入培訓隊，周俊勳說：「今年杭州亞運會，圍棋項目也是奪牌重點，隊員精銳盡出，都是一時之選，包含許皓鋐、王元均、林君諺、賴均輔、陳詩淵、旅日棋士許家元、盧鈺樺、楊子萱、白昕卉，前陣子也以外卡邀請的方式，詢問黑嘉嘉的意願，很高興她願意在忙碌的工作安排外，再次回到亞運圍棋隊的陣容中。」

距離亞運還有4個多月時間，周俊勳計畫訓練上加重對中、日、韓選手的模擬演練，「期待能突破上次的參賽成績！」

廣州亞運以16歲之齡成為中華代表團一員，黑嘉嘉提到，亞運對自己意義非凡，「很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新記錄。」