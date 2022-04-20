快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／圍棋女神回歸！黑嘉嘉杭州拚獎牌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黑嘉嘉（左）和周俊勳亞運再度合體。圖／傳動數位整合行銷提供
黑嘉嘉（左）和周俊勳亞運再度合體。圖／傳動數位整合行銷提供

暌違12年，圍棋再度成為亞運舉辦運動種類，中華亞運圍棋代表隊更迎接「圍棋女神」黑嘉嘉加入，9月將在杭州再度挑戰頒獎台。

圍棋上一次在亞運出現已是2010年廣州亞運，當時我國在女子團體賽獲得銅牌，由「紅面棋王」周俊勳搭配黑嘉嘉的圍棋混和雙人組合，當時也拿下第4名佳績。

杭州亞運今年9月登場，亞運圍棋代表隊也如火如荼進行訓練中，每天7到8小時的訓練課表不僅有隊員間的對弈，也有AI的對局測試，從選手晉升總教練的周俊勳更從3月開始加入人文培力講座，邀請不同職人來分享生命歷程，增加隊員的心理堅靭度。

周俊勳邀請下，黑嘉嘉也再度加入培訓隊，周俊勳說：「今年杭州亞運會，圍棋項目也是奪牌重點，隊員精銳盡出，都是一時之選，包含許皓鋐、王元均、林君諺、賴均輔、陳詩淵、旅日棋士許家元、盧鈺樺、楊子萱、白昕卉，前陣子也以外卡邀請的方式，詢問黑嘉嘉的意願，很高興她願意在忙碌的工作安排外，再次回到亞運圍棋隊的陣容中。」

距離亞運還有4個多月時間，周俊勳計畫訓練上加重對中、日、韓選手的模擬演練，「期待能突破上次的參賽成績！」

廣州亞運以16歲之齡成為中華代表團一員，黑嘉嘉提到，亞運對自己意義非凡，「很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新記錄。」

亞運

延伸閱讀

國訓中心變身夜店辦選拔 霹靂舞亞運國手出爐

自詡霹靂舞界的說書人 羅國銓盼亞運帶回獎牌

羽球／史上第一次全轉播 清晨盃球評請出亞運國手

最強女棋士黑嘉嘉 從圍棋學會的事

相關新聞

網球／克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾

克里姆林宮今天表示，俄羅斯網球選手因莫斯科在烏克蘭的軍事行動而遭溫布頓網球錦標賽主辦單位禁止參賽，「令人無法接受」。克宮...

電競／台人才獲西方重視 王聖佑、楊博任打進北美賽場

去年台灣《英雄聯盟》電競小將「YurSan」王聖佑與全球知名SUP蛇蛇（Sword Art），受美國知名戰隊「北美邪教」...

網球／俄烏戰事影響 傳溫布頓將禁俄羅斯與白俄選手參賽

紐約時報引述知情人士說法報導，溫布頓網球賽主辦單位準備宣布，因為俄羅斯入侵烏克蘭及白俄羅斯對戰事的支持，將禁止俄羅斯與白...

F1／法拉利車隊少主 當街遭搶千萬名錶

今年F1一開季就展現強勢速度，同時為積分榜上，領頭羊的法拉利一哥勒克萊爾（Charles Leclerc），日前在義大利街上遭歹徒搶走，價值高達32萬美元的理查德米勒（Richard Mille）名錶

網球／溫網禁止俄國選手參賽 世界第二梅德維夫受牽連

因烏俄戰爭爆發，導致俄羅斯受到國際制裁，俄國體壇同樣遭受影響，如世界杯足球賽就將俄羅斯拒之門外，此股風波也延燒到網壇。 根據《Sportico》報導，全英俱樂部將禁止俄羅斯選手參加4大滿貫賽之1

全中運／延賽影響升學 體育署公告配套措施

111年全國中等學校運動會受新冠肺炎疫情導致部分賽事延期舉辦，影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今天公布完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。