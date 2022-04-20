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網球／「專長是吃2人份蛋糕」 前球后莎娃IG宣布懷孕喜訊
因烏俄戰爭上個月才為烏克蘭受難孩童發聲，並捐款援助的前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)，在週二於IG曬出孕照喜當媽。
2020年因疫情引退的球后莎拉波娃，結束19年的職業生涯後，與英國高富帥男友吉爾克斯(Alexander Gilkes)結婚，在35歲生日這天，於IG發表了一張孕照，並透露即將當媽，發文僅1小時就獲得4.5萬名粉絲按讚。
莎娃在海灘上穿比基尼挺著孕肚的照片，並且寫下：「無價時刻開始，一次吃2人份的蛋糕一直是我的專長」，間接透露即將為人母的喜悅。
莎拉波娃生涯獲得5屆大滿貫冠軍，曾多次因為高挑的身材亮麗的顏值，並從2005年至2014年，連續蟬聯《運動畫刊》最美麗的運動員10年的時間，同時也曾被「富比士」(Forbes)統計「全球收入最高的女運動員」的第1名。
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