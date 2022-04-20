賽事心得／普悠瑪鐵人三項 難忘的226KM連日賽初體驗

每個玩鐵人三項的人，應該都知道IRONMAN這個世界知名的鐵人三項運動賽事品牌吧？它代表的賽事距離不是51.5公里，也不是113公里，而是226公里。也只有完成IRONMAN賽事，才能真正獲得”You are an IRONMAN”的稱號。

而近幾年在澎湖舉辦的IRONMAN TAIWAN一直是我設定有生之年一定要去朝聖挑戰的夢想賽事。但除非我覺得自己準備好，否則我不會輕易參加(開放水域游3.8公里，這對我來說非常困難)。

我努力朝這個夢想前進，自2017年起迄今累積了6場半程超鐵113KM完賽經驗，也在去年(2021)第一次挑戰普悠瑪超級鐵人三項226KM，並以13小時08分鐘完賽。但當時最後42KM跑步，我舉步維艱，僅能跑跑走走，我從來沒有覺得跑一趟42KM有這麼漫長困難過。

(2021/4/10普悠瑪鐵人三項，天氣太好，熱得跑步完全跑不起來..)

而今年，為了再確認自己是否足以挑戰IRONMAN，我又報名了2022普悠瑪超級鐵人三項226KM…以及隔天的普悠瑪鐵人三項51.5KM。沒看錯，就是連續二日賽，我知道這很瘋狂，但去年看著友人完成挑戰，我也想趁著當打之年挑戰自我。而且…報名普悠瑪連日賽並挑戰成功，大會還會贈送個人專屬水晶獎座耶…是不是很吸引人！

(好友李尼克(右1)於2021年挑戰普悠瑪鐵人三項連日賽並帥氣完賽。激勵了我2022也嘗試挑戰連日賽)

不過可能是受到四月份兩場大賽影響：IRONMAN TAIWAN(4/10)與10周年的Challenge Taiwan(4/23)，今年普悠瑪鐵人三項舉行的日期比去年提早了將近一個月，有好有壞。

好的是，3月氣溫似乎比較涼一點，低溫對於選手來說總是個利多。壞的是，2月適逢農曆春節，因為我有”好好”過年，又讓練跑斷斷續續。再加上不得不面對的2/26東三塔挑戰，所以2月跑量又降低不少。

不過整體而言，記取去年跑跑走走的痛苦經驗，今年賽前我盡量把握有限的時間，增加了一點點跑量。

(賽前累積運動量較去年多了不少)

時間快轉到賽前一天，一早莎凡陪我搭乘火車前往臺東，一跨出臺東火車站，迎接我們的是艷陽高照的陽光，而下午去報到領取賽事物資時，卻又變成為刮大風的陰雨天。捉摸不定的天氣，絕對會是影響選手們臨場表現的重大不確定因素。

(賽前報到，謝謝鐵人拔巴和村長兩大高手替我打氣~)

不過第二次挑戰226超鐵，好像也不太緊張了，晚上吃完晚餐，回到飯店檢整裝備後，PM 22:30 早早就寢，賽前睡得好才有足夠的精神面對隔日嚴峻的耐力挑戰，至於這次賽前的目標，希望能小小突破，跑進SUB 13就好！

(阿姨煮了一桌豐盛的家常晚餐，十分美味。賽前的我吃好吃滿，謝謝阿姨招待！)

(賽前高裝檢：游泳、自行車、跑步裝備缺一不可)

3/19(六)比賽日

一早 AM 5:00，莎凡陪我一起前往活水湖畔準備交車。從我2017年參加鐵人賽以來，第一次有家人陪我在拂曉時刻一起走過這段漆黑的中華大橋閘道，我真的開心又感激。交完車之後，我趕緊到活水湖把握時間熱身，準備下水了！

AM 6:00 大會準時鳴槍，選手們一個個蜂擁沒入活水湖中奮游向前，2022 普悠瑪鐵人三項226KM正式開始囉！

游泳：小小突破，大大進步

游泳始終是我的弱項，下水後天色尚暗，水中能見度相當低，幾乎看不見池底。我不斷在水中告訴自己呼吸頻率要拉長拉慢，以保持穩定的呼吸節奏。持續了無數個不太有效率的划手之後，大約 AM 6:54 我完成第一趟游泳，並於AM7:52完成第二趟游泳。

(游完第一圈了，先讓我吃個香蕉壓壓驚...#謝謝弘虎拍照~^^ )

(第二圈即將上岸。游姿還有很大調整空間，我會繼續努力練習~)

游泳3.8KM 時間：1:52:42，總排名列113/194，M35分組排名12/17

這次游泳上岸時間比去年時間(1:52:57)快了...15秒，還是很慢，但我卻覺得自己很棒！因為這是我第一次鐵人賽游泳完全沒有踩在岸邊階梯喘息、也沒有靠著浮台休息。當我感覺到喘的時候，我就在水中用手搖櫓，讓頭能抬起來喘口氣，調整呼吸的同時也重新定位，修正方向後再繼續前進。這不是甚麼了不起的技能，但我很開心我做到了！

游泳上岸後看到守候許久的莎凡，我們一起開心的往轉換區前進~^^ 準備騎車囉！

(上岸後，看到莎凡在一旁替我加油，我精神大振！)

自由車：意料之外的短兵相接

果然當我進到轉換區時，附近的自行車都沒有掛在架上了，大家早就上岸騎車走了。我也趕緊換裝，喝了一罐力保美達能量飲料，再把巧克力三明治塞入三鐵衣的口袋，AM 08:03 我牽著自行車離開轉換區，開始自行車項目。

今年與我一起並肩作戰的自行車是去年底買的二手 Argon E118 NEXT，我也在賽前買了可以安裝在休息把上的低風阻水壺，讓我在巡航時能以低風阻姿勢喝水，全新裝備全新感受。自行車180公里，我的策略很簡單，就是隨著起伏的海岸公路靈活切換齒比，盡量不猛力重踩，穩穩地騎就好，我要把腿力盡量留到跑步。

忘記騎了幾公里，我超越了一位前後裝備高板輪的選手，眼角餘光發現他是...20號，這下有趣了，因為我是19號，彼此是分齡同組。他似乎也注意到我。同組相見，分外眼紅，於是我們兩台三鐵車開始在公路上短兵相接，一會兒他超越我，一會兒我又超越他，我們互相交換好幾次領先位置，有一點小小的競爭氛圍。

(前面是20號選手，我們互相交換領先位置好幾次，有一點競爭的感覺)

不過短兵相接尬車之餘，我還是專注在自己的騎乘感受，上坡以輕齒比穩定踩踏，下坡不猛踩加速，更趁機喘息調節體力。

(中華大橋前的上坡還是要努力踩起來！)

大約 AM 10:40 我騎完第一圈90公里。並順利在PM 13:34 完成第二圈90公里，回到轉換區，發現附近的自行車還沒有掛回架上，看樣子我騎車超越了不少選手。

自行車180KM 時間：05:30:19，總排名列44/194，M35分組排名9/17

蠻意外的，今年沒有狂衝猛幹的踩踏，只有NP 194 W、平均踏頻94的穩定巡航，自行車成績反而比去年大幅進步23分鐘！

(今年自行車沒有刻意猛催，成績卻還不錯)

完成了第２個項目的我趕緊換上跑鞋、戴上帽子，掛上號碼帶，這時看到20號選手也牽車回到轉換區，我趕緊跑出去~~

(拍完照我趕緊跑出去，旁邊是20號選手的車子掛回來了 XDD)

路跑：衝回終點，夢想成真

相較於去年的高溫曝曬，今年跑步時天空蓋著一層陰雲，只要跑得起來，這絕對是破PB的好天氣！我緩緩地跑進馬亨亨大道，開始每圈8公里，總共需繞行5圈的路跑42KM。

跑步真的是鐵人三項中最誠實的項目，有練就有，沒練就無。但多虧今年賽前增加了一些跑量與今年陰涼的好天氣，讓我今年路跑的感覺比去年好太多，還能以六分速跑起來。

不過說時遲，那時快，第一圈跑沒多久，我就看到20號選手穿著Y拖從我身旁輕盈的跑過去...我全然無力追擊，只能目送他揚長而去，我還是專注面對226最大的勁敵吧，就是我自己。

(難得與光武跑在一起，我跑第一圈的時候，他已經跑到第三圈了！非常快速與厲害！)

我以60分鐘完成第一個10公里。而當我即將拿到第二圈的信物時，莎凡跟阿姨騎著摩托車來了，莎凡隔著安全島大喊替我加油，看到她，我真的好開心！沒有甚麼是比家人的鼓勵更令人振奮了，我打起精神繼續緩跑。

耐力運動就是這樣，要走要停全在自己的一念之間。都進行到最後的路跑了，哪一位選手不是咬著牙撐著，哪一位選手不是提著氣跑著，想要早點回到終點休息，就要努力地跑起來，走也沒關係，就是不要停下來，分分秒秒都要努力前進！

我覺得226KM路跑的難不在於42KM的距離，而是難在自己的心。若單純跑馬拉松，我們可以跑得很快，但在完成自行車180KM之後再跑一個42KM，我們往往無法跑出自己最佳的體感速度，身體疲勞的同時還要面對漫漫長路，我們難免會心情焦急，我們更會感覺到每一公里的壓力山大。

所以我在跑步過程中不斷鼓勵自己，告訴自己現在雖然跑得慢，但是跑起來已很棒。就這樣我一步一步往前邁進，一圈一圈繞著馬亨亨大道，一站一站補給休息，並將信物一個一個套在手上。我是我自己最大的勁敵，我也是我自己最強的推手。

(謝謝莎凡、阿姨、大姊、姊夫、朵妹還有亞駿來馬亨亨大道替我加油！)

當我終於拿到第五個也是最後一個信物後，我只剩最後半圈就可以跑回終點了！

繼續努力地喘著跑著，我跑經過台東森林公園入口，再從馬亨亨大道左轉跑上中華大橋，最後不到一公里的路程，依稀聽到終點傳來熱鬧的聲響，我調整呼吸與步伐，準備迎接期盼以久的終點。

順著剛點亮的路燈跑下中華大橋閘道後，有許多熱情的觀眾鼓譟替我加油，並聽到司儀廣播：＂距離SUB 12，還有1分鐘~＂，接著我聽見莎凡的聲音，她大喊：＂回來了~！＂ 我吸飽氣後開始加速，奮力跑過最後一個U型彎道，並全力衝刺跑進終點，我高舉終點布條！我完賽了！

我以12小時00分42秒完賽2022普悠瑪鐵人三項226KM，總排名列39/194，M35分組排名8/17。

(看到莎凡在終點等我，我真的超級開心！很感動)

從清晨AM6:00出發，到PM18:00完賽，整整12小時，我終於可以喘口氣停下來休息了！

今年的完賽成績出乎意料的好，不只達成賽前設定SUB 13的目標，還大幅進步1個小時以上。但比破PB更開心的是，今年有莎凡、阿姨、亞駿在終點等我！我從以前就夢想著完成痛苦的超級鐵人226KM時，能有家人在終點等我，今年這個夢想中的畫面真的實現了！看到莎凡在終點支持自己，比賽過程再苦再累，那都不算什麼了。

(謝謝ZIV攝影師俊瑋哥辛苦替選手們拍照，替我留下珍貴美好的照片~^^)

因為隔天(3/20)還要參加普悠瑪鐵人三項51.5KM，所以在會場稍做休息後，我就趕緊牽車回去飯店了。

連日賽初體驗

3/20(日)一早AM４:20鬧鐘響起，我毫無遲疑的起床。雖然前一天才完成了226KM超鐵，今天感覺疲勞但卻沒有舉步維艱，狀態還行！我開始著裝並囫圇吞棗吃了地瓜和黑咖啡，今天還有一場硬仗等著我：普悠瑪鐵人三項51.5KM。

鐵人三項51.5KM，因為比賽距離短(游泳1.5KM+自由車40KM+路跑10KM)，因此比賽節奏快，其中游泳項目1.5KM選手需在50分鐘內完成，對於不諳水性的我來說，非常有挑戰性。不過想到昨天平均52分鐘可以游完1.9KM，今天應該沒問題吧…。

因為今天的比賽距離較短，加上經紀人昨天辛苦一天還在補眠，於是我隻身前往活水湖畔準備比賽。今天的天氣跟昨天一樣，陰陰涼涼。

交完車，穿上防寒衣，我前往活水湖畔準備開始今天的比賽。

(好友內湖鐵人浩志也參加連日賽！我們在出發前合影互相打氣～)

因為游泳時間對我能否完賽影響很大，我如果像昨天一樣不斷的游歪再不斷的修正，勢必會浪費許多時間，所以我在鳴槍前走下階梯至游泳平台，並積極地穿過的選手人潮，走到靠水道繩的位置，我的策略就是沿著水道繩游在活水湖中間，這是距離折返點最短的路徑，我一定要在時限內上岸，分分秒秒對我都很重要。

AM 6:30 大會準時鳴槍，我再次沒入活水湖中，現場三百多位競賽組鐵人此起彼落猛力的踢水，激起的水花頓時把湖畔炸得激情四射。

下水後，我努力向前游，戰戰兢兢不間斷的吸氣、吐氣、划手、踢水，順利在開賽後42分54秒上岸，完成游泳！

游泳1.5KM 時間：00:42:54，離開T1後總排名：247/363

隨即進入轉換區，現場卻下起了雨，我沒有太多猶豫，趕快戴上安全帽，穿上卡鞋，離開轉換區開始自行車40公里！

騎上中華大橋後，雨水打在身上，海風也吹在身上，讓體感溫度驟降不少。選手們沒有退縮的空間，眼前的風風雨雨，我們只能更加全神貫注，專注在每一下踩踏與每一口呼吸。

心中無懼，堅定向前，在大的風雨都不可怕。

相較於昨天需騎乘180KM，今天僅需騎乘40KM，輕鬆許多，但也因為昨天騎了180KM，疲勞還在，今天的40KM必須騎得更有智慧，我依著體感，頻繁的變速切換齒比，盡可能不重踩以減輕腿肌的負擔。

(最後的中華大橋爬坡)

風雨中，我以1小時15分21秒完成自行車。

自行車40KM 時間：01:15:21，離開T2後總排名：170/363

回到轉換區後，重複和昨天一樣的動作：換上跑鞋、戴上帽子，掛上號碼帶，緩緩的跑出轉換區，開始連日賽最後一個項目：路跑10KM。

普悠瑪鐵人三項51.5KM的路跑路線是穿過中華大橋下方沿著台東大堤跑，跑至東45縣道卑南堤防的折返點後再跑回中華大橋終點。

不論前面自行車騎得再保守，跑步的時候，身體真的是疲勞了，步伐與呼吸都感覺沉重，連1公里都覺得好遠，想要停下來走路的念頭不斷飄過，但不行，感覺痛苦更要集中精神，想要盡快完成比賽的我不斷對想要停下來喘息的我精神喊話，跑起來！

我咬緊牙關，終於通過折返點，開始往回跑。

往回跑的每一步都感覺非常辛苦，但隨著離終點越來越近，自己堅持不懈的每一步卻也漸漸開始回甘。

(董娘除了是我大佳龍舟隊的強力隊友，也是無敵醫護鐵人，昨天113，今天515！謝謝董娘賞賜補給品！)

倒數３公里...倒數２公里...倒數１公里，遠遠的看到終點拱門。全身上下沒有一處是乾的，早已分不清楚是汗水還是雨水，總之，繼續向前跑就對了！

終於再次看到望眼欲穿的終點拱門就在眼前，我用力吸飽一口氣，提起痠疼不已的雙腿，再次鼓足全力衝進終點線。

我以03小時10分30秒完賽2022普悠瑪鐵人三項51.5KM，總排名列153/363。

我也同時完成了人生第一次連日賽，總計15小時11分14秒完成了2022普悠瑪鐵人三項226KM+51.5KM！

呼！鐵人三項連日賽真的不是件容易的事情，我想我大概不會再挑戰第二次。但我很開心我把握自己的當打之年，勇於嘗試，也一切順利的平安完成挑戰。

我不敢說我的成績有多好，但是我敢說我這幾年持續不間斷的好動，將體能一層一層慢慢堆疊，讓我鍛鍊了強韌無大傷的身體與絕不輕言放棄的心理素質，這真的是我能完成連日賽挑戰的主因。

我也不會說我的成績有多好，每個人在每個階段都有不同的狀態，有的階段我們可以全心投入，讓自己有巔峰狀態；有的階段我們會投入時間再其他更重要的人事物，狀態難免下滑。

狀態總是有高有低，人生也是，此一時，彼一時。把握每個當下，每個當下都是最佳的自己。

所以我們唯一能做也是我會持續做的，就是跟所有的鐵人一樣，在平衡家人與生活的狀態下，把握有限的時間，投入在自身熱愛的事物上。至於夢想中的IRONMAN TAIWAN，隨著2022年該賽事的落幕，也許未來不見得有機會參加。但我會繼續把自己準備好，有一天我一定會去IRONMAN系列賽事的！

最後謝謝台東縣城鄉生活運動協會全體工作人員與賽事志工，以及替我加油的每一位家人朋友！僅以此篇網誌記錄這一場難忘的賽事，我也會繼續再接再厲的！掰囉！