羽球／北市長春國小隊全國團體賽穿金戴銀 創隊史最佳紀錄

為期九天的111年全國羽球團體錦標賽於週一落幕，台北市長春國小男子組勇奪冠軍、女子組摘下亞軍，為今年最大贏家。北市長春曾在103年及104年分別在男團和女團項目中奪冠，時隔八年，終於在今年一舉拿下金牌及銀牌，在男子團體項目冠軍點對手掛網後，隊員衝向場上擁抱選手、相互擊掌，興奮之情不言而喻，場邊歡呼聲也不絕於耳。

北市長春和北市民權近年來男子團體組始終分庭抗禮。參與本次全團賽的小將，在近三年全國國小盃連續拿到二亞一季。本次全國團體賽在北市民權在八強賽遭台中南屯國小擊敗出局後，長春小將背負使命，四強賽在盤數2:2平手的狀況下，第五點長春鄭以杰以2：0大比數拍下南屯劉宇恆，也是長春國小對南屯國小於全國賽事三連勝，毫無懸念挺進冠軍戰。

冠亞軍賽僅費時100分鐘逼退本屆賽事的黑馬—獅湖國小。第一場單打，連兩屆國小盃亞軍長春林承成直落二擊敗獅湖一哥朱鵬羽，第二點長春國小陳翊恩在直落二擊敗獅湖四強關門功臣二哥吳冠瑋後，已達到穩定軍心、勝券在握的作用。雖然第三點王世荏/陳敬捷不敵蔡易昇/林鴻池，但最後由號稱國小版黃金男雙楊軒潤與鄭鳴聖以直落二關門勝出，長春男團獲得隊史第二冠。

女子團體決賽時，長春對上南霸天高市民權，第一點陳昀暄對戰高市民權第一單鄭筑穗，但因鼻血不止而放棄此點，緊接著上場的全國國小盃亞軍蔡毓晴因隊友傷棄，心情大受影響而不敵高市民權唐虹蓁。最終高市民權國小以3:0擊敗長春國小強勢奪冠。

長春國小深耕基層羽球總教練李銘徵老師長年帶著小將征戰全國大小賽事，一次次獲得優異成績。李老師不但是教練，更是榮獲教育部全國杏壇芬芳獎的數理教育導師。不但注重球隊訓練與紀律外，更注重孩子們的品格與學業教育，強調球技、品德與腦袋一樣重要。相信未來在李老師與許耀文等教練的指導下，不但在今年全國團體錦標賽奪得球隊史上最佳成績外，未來更會屢創佳績！