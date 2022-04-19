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全國身障運／陳亮達「泳」奪7金 破大會及全國紀錄

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達，在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，分別以100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國紀錄。圖／校方提供
高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達，在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，分別以100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國紀錄。圖／校方提供

高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達，在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，分別以100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國記錄，今獲校長龔瑞璋接見，並頒給他3萬元運動績優學生獎學金。

陳亮達天生雙腳缺少小腿，右手手指併指，從小聽從醫師建議以水療復健減緩四肢萎縮，並與家人到游泳池遊玩時，開始接觸游泳，進而投入運動競賽。

陳亮達回顧，2018年比完亞洲帕拉運動會後，因練習方式改變，成績一度停擺，陷入瓶頸，直到改變心態，更扎實的訓練下，才得以突破。

這次陳亮達參與全國身心障礙國民運動會分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及全國紀錄。

亮眼成績令人激賞，今天獲校長龔瑞璋也接見陳亮達，並親自頒發3萬元運動績優學生獎學金，校友會休運聯誼會也頒發1萬元運動競賽獎勵金，同時校方也為他爭取高雄市體育會設籍高雄市運動優秀學生獎學金。

高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達（左），在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，今獲校長龔瑞璋（右）接見。圖／校方提供
高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達（左），在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，今獲校長龔瑞璋（右）接見。圖／校方提供

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