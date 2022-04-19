聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國身障運／陳亮達「泳」奪7金 破大會及全國紀錄
高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達，在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，分別以100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國記錄，今獲校長龔瑞璋接見，並頒給他3萬元運動績優學生獎學金。
陳亮達天生雙腳缺少小腿，右手手指併指，從小聽從醫師建議以水療復健減緩四肢萎縮，並與家人到游泳池遊玩時，開始接觸游泳，進而投入運動競賽。
陳亮達回顧，2018年比完亞洲帕拉運動會後，因練習方式改變，成績一度停擺，陷入瓶頸，直到改變心態，更扎實的訓練下，才得以突破。
這次陳亮達參與全國身心障礙國民運動會分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及全國紀錄。
亮眼成績令人激賞，今天獲校長龔瑞璋也接見陳亮達，並親自頒發3萬元運動績優學生獎學金，校友會休運聯誼會也頒發1萬元運動競賽獎勵金，同時校方也為他爭取高雄市體育會設籍高雄市運動優秀學生獎學金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言