全國身障運／陳亮達「泳」奪7金 破大會及全國紀錄

高雄正修科技大學休閒與運動管理系大一生陳亮達，在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，分別以100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國記錄，今獲校長龔瑞璋接見，並頒給他3萬元運動績優學生獎學金。

陳亮達天生雙腳缺少小腿，右手手指併指，從小聽從醫師建議以水療復健減緩四肢萎縮，並與家人到游泳池遊玩時，開始接觸游泳，進而投入運動競賽。

陳亮達回顧，2018年比完亞洲帕拉運動會後，因練習方式改變，成績一度停擺，陷入瓶頸，直到改變心態，更扎實的訓練下，才得以突破。

這次陳亮達參與全國身心障礙國民運動會分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及全國紀錄。