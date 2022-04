網球／不拿球拍改拿球桿 芭蒂復出攜手「飛魚」打高球

今年初剛在家鄉舉行的澳網高舉冠軍獎盃後,就震撼宣布退役的女網前世界球后芭蒂(Ashleigh Barty),在今天傳出將傳返體壇的消息,不過這次她拿的將不是大家所熟悉的網球拍,而是高爾夫球桿,在6月份出席在美國紐澤西舉行的一場明星團體表演賽。

芭蒂在2019年6月生涯首度站上世界球后寶座後,在過去兩年多來僅被日本混血好手大坂直美曾短暫拉下4周,到今年3月底她宣布退休,並在4月初讓出球后寶座後,已累積在座長達121周,在現役選手中僅次於傳奇球星小威廉絲(Serena Williams)。

儘管25歲芭蒂的急流勇退讓不少人至今仍相當詫異,不過6月份芭蒂又將再次回到螢光幕前,不過這一次她將拿著高爾夫球桿參加在紐澤西舉行的明星團體表演賽,該場表演賽還齊聚了其他體壇巨星,包括前美國名人賽冠軍卡波斯(Fred Couples)、4座大賽冠軍艾爾斯(Ernie Els)、現任曼城總教練瓜迪歐拉(Pep Guardiola)、前拳擊金童奧斯卡・德拉霍亞(Oscar De La Hoya)和退役游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)。

No Ashleigh Barty Party in the golf course - not yet, anyway. https://t.co/Z94mhysfDB pic.twitter.com/s9ugtgsFNR