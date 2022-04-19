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足球／中國隊0：8遭日本屠殺 創多項難堪紀錄

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中國廣州隊（紅衣）慘遭日本川崎前鋒隊屠殺，以0比8創下多項紀錄。（新華社）
中國廣州隊（紅衣）慘遭日本川崎前鋒隊屠殺，以0比8創下多項紀錄。（新華社）

2022賽季亞洲足球冠軍聯賽I組比賽，中國廣州隊18日以0比8慘遭日本川崎前鋒隊屠殺，這一戰刷新兩項紀錄，不僅創造中超球隊亞冠最慘烈敗仗，還追平亞冠最長連敗紀錄。

中國球迷網友們一面倒痛批中國足球丟人、是扶不起的阿斗，痛心到無法用言語形容。還有球迷氣得調侃：解散吧！中國足球，許家印（恆大集團主席）也怒了吧，這就是你眼中的精英少年？這樣的球員未來有可能進入國足，但是如今被別人按在地上摩擦，請問他們的自信心會不會受到打擊？

這場賽事18日在馬來西亞柔佛巴魯舉行，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及中超賽程等影響，廣州派出青年二軍參賽，首戰0：5慘敗給地主馬來西亞柔佛柔佛巴魯，後衛關浩津還因出腳狠踢對方頭部，惡意犯規領到紅牌，主辦單位亞足聯（AFC）也認定此舉為暴力行為，他已被球團緊急開除。

球評說，關浩津被開除嚴重影響到全隊士氣，面對川崎前鋒，情勢更加一面倒，上半場狂丟5球。下半場，對手派上了一些板凳末端的球員上場，廣州隊依然沒有打進1球，又被對手踢進3球，最終廣東隊0比8慘敗川崎前鋒，創下了中國足球在亞冠的輸球記錄，真的太丟人了。

這場廣州隊寧願跑著追對手，也不下腳防守對手，球員還是怕被開除？但按照隊規，這些球員其實已經可以全部開除了，畢竟創造新的恥辱性紀錄，明顯看到一些球員跑不動，這就是消極比賽，直接全部開除得了。

中超這次派出四隊出賽，但長春亞泰、上海上港臨時棄賽，剩廣州隊與山東泰山隊出賽。兩隊各出場兩場比賽，總計四場比賽，兩支中超球隊被對手狂灌25球！

不僅中國球迷看不下去，連外國媒體也嘲諷，日本、韓國、越南等媒體更是把中國足球當成了一個笑話，甚至有外國記者在社交媒體發文，呼喚亞足聯把中國足球踢出本屆亞冠。

網友還說，中國男足該解散了，除了給大家添堵（讓人不愉快、心煩、憋氣），請問還能幹什麼？

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