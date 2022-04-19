幫你加油！Fubon Angels超人氣成員Top 10

充滿活力的可愛啦啦隊

大家平常有看球賽嗎？如果有的話一定都會認識Fubon Angels，她們是中華職棒富邦悍將與P. LEAGUE+臺北富邦勇士專屬啦啦隊，前身為犀睛女孩。

成員有卡卡、潔米、東東、慈妹、檸檬、朱朱、游游、丹丹、秀秀子、Tiffany、蓁蓁、安娜、沁沁、Kesha、維心、奶昔等，每個妹子都笑容燦爛，讓人好想永遠有她們在身邊為自己加油啊！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》了在Fubon Angels中最受網友討論的啦啦隊成員，大家快收藏起來吧～

image source：fb/Dong東東



10 檸檬

Facebook：Lemon 搞怪女孩-林檸檬

Instagram：funkygirls_lemon

檸檬除了是Funky girls成員外，還是八字命理老師，常常會在限時動態中與粉絲們分享運勢跟命盤，更大方免費幫大家算命，可說是非常親民。

她有空的時候也會在浪LIVE（5333830）中陪伴大家，喜歡她的粉絲能藉此跟她有更多互動喔～

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9 蓁蓁

Facebook：Jennifer佳蓁

Instagram：funkygirls_jennifer

在去年一度離隊的蓁蓁今年強勢回歸啦！真的是讓許多粉絲們非常期待～去年在疫情期間開了「酸奶大獅」飲料店，獲得許多球迷熱烈支持，獲得「最正闆娘」的封號。

每逢有球賽時都會特別上班，讓球迷到店購買飲品時也能看到她，可說是一種另類應援啦！

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8 維心

Facebook：維心Weihsin

Instagram：weihsin.1007

舞蹈老師出身的維心，在2020年就曾參加Fubon Angels徵選，雖然當時只獲得練習生的資格，但她用不放棄的精神與堅持繼續挑戰。

經過一年的時間，不但提升自己的能力，還持續參與球隊活動，在去年成功成為Fubon Angels正式成員。

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7 潔米

Facebook：Jamie潔米

Instagram：jamie.0520

潔米在Fubon Angels成軍前其實已經是臺北富邦勇士啦啦隊成員。在球場上總是賣力熱舞，吸引粉絲的目光。

擁有一副好歌喉、聲音甜蜜的她，私下拿起麥克風或彈起吉他，又能瞬間變成歌手般耀眼，嗓音充滿感染力。

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6 秀秀子

Facebook：秀秀子Emily

Instagram：showshowz1124

舞蹈系出身的秀秀子常需要做肌力訓練，養成了邊看劇邊鍛鍊的習慣，每天至少會做100下仰臥起坐，體脂肪穩定控制在18，擁有讓人羨慕的好身材。

自律的她連飲食都相當節制，不僅持續168斷食，吃飯也只會吃七分飽，真的是非常不容易呢～

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5 卡卡

Facebook：Cali 卡卡

Instagram：cali_0222

原為中華職棒義大犀牛啦啦隊Rhino Angels成員的卡卡，在2017年加入Fubon Angels，成為隊長帶領大家。

有著明星臉的她被稱為小夏語心，受到球員與球迷的愛戴，私下的她更是舞蹈老師，非常有才～

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4 東東

Facebook：Dong東東

Instagram：dong_0604

東東在啦啦隊中可說是有過非常多的經驗，從2013年兄弟象象Young女孩，2015-2016年中信兄弟Passion Sisters到2017年Fubon Angels擔任副隊長。

擁有高人氣的她，其實在學生時期就是熱舞社成員，大大的電眼眨起來總是能擄獲球迷們的心～

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3 丹丹

Facebook：Evelyn 吳丹丹

Instagram：yea_wu

2015-2018年曾擔任台灣啤酒籃球隊啦啦隊的丹丹，2019年起加入Fubon Angels。

去年穿著黑色細肩小可愛及熱褲在球場上舞動應援的影片，在網路上大爆紅，被貼到PTT表特版受到熱烈討論，活力滿滿的模樣讓網友們看得目不轉睛～

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2 游游

Facebook：游游Mita

Instagram：mita1211

「游游」游涵君擁有姣好身材與甜美外表，在就讀逢甲大學時期就已經是PTT表特版常客，還被鄉民封為「逢甲林志玲」。

去年底寒流來襲，她在IG更粉絲們分享泡湯的照片，引發網友暴動啦～紛紛表示他們也瞬間就暖和起來了～

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1 慈妹

Facebook：Joyce慈妹

Instagram：_joyceee037

不僅年紀小小，體重也是小小，才39公斤的慈妹，從小就常常跟著家人到桃園棒球場看球賽，耳濡目染下在心裡種下了喜歡為選手打氣的種子。

外表嬌小甜美可愛的她，私下卻是一個超帥女孩，運動藝術學系街舞組畢業，現在也沒有放棄這個興趣，常在IG與大家分享，受到網友的稱讚。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月14日至2022年04月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Fubon Angels』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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