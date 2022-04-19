自行車／挑戰陽明山冷水坑－練腿力及賞美景的絕美路線

20220417 今天和好友們相約要一起挑戰冷水坑魔王坡路線，一早起來天氣陰陰的，地上也濕濕的，但卻阻擋不了我們的熱情，一早相約在故宮對面的7-11前集合，好在後來天氣沒有變壞，微涼的天氣騎著爬坡路段反而比較舒服，雖然在騎幾個魔鬼坡路段時，心跳都破表超過160，且爬升高度也超過1000公尺，但我們還是順利地挑戰成功。冷水坑是陽明山上的知名景點，要騎上冷水坑有很多條路線，但最直接以及最著名的就是沿至善路旁的平菁街上去。這段也是陽金P字山道挑戰賽的最後1P， 此路線很有名是因為它後面有三段很陡的魔王坡，挑戰你的腿力，耐力及意志力。

集合地點 : AM 07:30 故宮對面7-11前

路線及時間 : (約61 K，約4小時)

蘆洲 → 故宮對面7-11 (12K，35分) → 平等國小 (7.5K，50分) → 冷水坑遊客中心 (7.5K，60分) → 中湖備戰道 (1.3K，10分) →小觀音停車場（2.2K，15分）→ 關渡宮（24.1K，50分）→ 蘆洲（6.4K，20分）

從蘆洲家裡出發，上重陽橋往士林方向前進

淡水河景

在前往故宮途中會經過雙溪公園，稍作停留

07：30 大夥相約在故宮對面的7－11集合，出發前先拍照留影

要騎冷水坑，集合點通常在故宮對面的7-11便利商店，故宮小七是台北單車族最著名的集合點，因為至善路是台北的單車聖地，沿線有很多熱門的單車路線，例如風櫃嘴，劍南路以及中社路以及今天要騎的冷水坑路線。

今天要挑戰的冷水坑路線，就從這裡進入

從故宮小七出發，沿著至善路三段走，緩緩的上坡，算是熱身段。當過中社路路口後，就會看到著名的明德坡，它是一個很直的陡坡，長度大概300米，當你爬到坡頂後，就是冷水坑路線的開始了。

在明德坡坡頂的路口左轉，這條路是至善路三段71巷，一開始就是2公里的陡坡給你一個下馬威，有不少蠻陡的髮夾彎，當看到溪山鐵馬驛站，坡度逐漸平緩下來，甚至會有一段平路，然後接平菁街到平等國小，是這段路第一個高點。

至善路三段71巷的山路

沿途都可看到山巒美景

溪山鐵馬驛站休息片刻

鐵馬驛站裡美麗的玫瑰花

往下一站--平等國小出發

抵達平等國小

往下一站--台北奧萬大出發

過平等國小後會看到一個派出所及雜貨店，可以在這裡補給及裝水。之後會迎來一段蠻長的下坡，會到台北奧萬大莊園，秋天去騎的話會看到美麗的楓葉，從這裡開始爬經衛星站到菁山路101巷的路口，約2公里，這段都是緩緩的上，迎接後面的大魔王陡坡。

前面介紹的都只是冷水坑路線的陪襯，過菁山路右轉菁山路101巷後才是重頭戲的開始，短短三公里，第一次騎絕對會讓你非常深刻。

抵達台北奧萬大

台北奧萬大美麗的繡球花

公車站亭旁美麗的孤挺花

又是一段坡度超過20%的魔鬼坡

這裡總共有三段超陡坡，全部平均坡度都超過10%，第一段是右轉菁山路101巷後，第二段是陽明山國家公園牌子的直線陡坡，最後一段就是在菁山遊客中心前。當你騎完前面的坡，再拼這三段陡坡真的是對腳力的大考驗啊。過完最後魔王坡後，坡度變得緩和，就到達終點冷水坑遊客中心。

終於看到往冷水坑的指標

絹絲瀑布站牌

終於抵達冷水坑遊客中心

冷水坑遊客中心前大夥拍照留影

冷水坑居高臨下，綿延山路盡在眼前

在冷水坑遊客中心喝杯咖啡休息一下

陽明山中湖戰備道路

繼續往前走，就會接到中湖戰備道路，這條路坡度很陡，坡度都超過10%，是新陽金p字山道最後的大魔王。但在頂點的視野很美，彎曲婉蜒的道路配搭旁邊的山峰，景色真的一流，可以拍出很好看的照片，此外，這裡是拍婚紗照的熱門地點，也是看日出的好地方。

中湖戰備道拍照留影

中湖戰備道遠眺山巒美景

中湖戰備道視野遼闊

抵達小觀音停車場

小觀音停車場拍照留影後，便一路下滑回家

今日騎乘記錄

由平菁街上冷水坑接中湖戰備道短短20公里爬升將近1000公尺，加上可欣賞美警，是練習爬坡的高CP值路線，無論是要練腿力還是來這裡散散心放鬆心情，這條路線絕對是一時之選。