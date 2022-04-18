網球／蒙地卡羅稱王 西西帕斯目標世界前2

希臘網球明星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）成功完成蒙地卡羅名人賽衛冕，比賽過程和最後千分積分進帳，讓他為今年設下目標，希望推進生涯新高排名，挑戰世界前2的席位。

目前世界排名第5的西西帕斯，目前在年終賽積分排名第2，但他還有更高目標，「我的目標一直如此，如果我能在紅土盡可能獲得積分，然後可以在其他場地再專注一點，我可以有很好的一年，甚至在年末時排名到世界前2。」

23歲的西西帕斯今年成績穩定，澳網打進4強，鹿特丹網賽晉級決賽，千分等級的蒙地卡羅名人賽更高捧金盃，其中8強賽決勝盤從0：4落後到逆轉阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），決賽又能挺住「搶7」壓力，接續目標是將同樣水準延續到整個賽季。

「我總是試著在紅土打出最佳表現，然後適應其他場地，我希望今年的硬地和草地也能有好表現，因為我感覺可以從中得到很多分數。」生涯排名最高曾到第3的西西帕斯指出，若能穩定獲取積分，就有很大機會讓排名躋身前2，「這一直是我很大目標，可以成為特殊成員的一分子。」

近十多年的世界前2由5名球員包辦，包括現任塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、今年澳網打下破紀錄第21座大滿貫的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「英國希望」墨瑞（Andy Murray）及俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），這5人也都曾登上世界第一。