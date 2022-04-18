北市青年盃滑冰賽／潛力新星再現 陳莊媛、湯喆媗夢想當國手

111年臺北市青年盃滑冰錦標賽17日圓滿落幕，作為今年首場滑冰大型賽事，國內頂尖好手齊聚一堂競爭，為下周登場的國手選拔賽備戰，其中陳莊媛和湯喆媗皆是極具潛力的新星，期待未來在國際賽事上發揮實力，為台灣爭光。

11歲的陳莊媛曾於亞洲挑戰賽拿下第2名佳績，經過多年的磨練，本屆青年盃展現出嫻熟的滑冰技術，無論是動作連接，藝術表達幾乎無瑕疵，她也為自己的表現打了「100分」的高分，她開心地說，「因為是最後一個出場，很怕自己表現不好，但整場都沒有摔，超級滿意。」

最近陳莊媛練到右腳拇指受傷，教練田宏文指出，她的技術動作難度比過往提升一個檔次，目前兩周跳已經能夠穩定發揮，未來訓練計畫是朝著兩周半和三周跳邁進。

受電影《冰雪奇緣》啟發，陳莊媛小時候就接觸滑冰，至今冰齡8年，雖然在冰上帶來無數的挫折，常常練到哭出來，但她仍咬緊牙關堅持下去，「滑冰很好玩，從中獲得很多的成就感，也找到歸屬感。」

一路看著陳莊媛長大，田宏文認為，她是一位很聰明的選手，但就是太過聰明，偶爾在訓練中會摸魚，甚至過往在北京移訓時，故意把教練氣下場，兩人還為此冷戰一周，不過談到這段往事，師徒倆都異口同聲笑說：「忘記了！」

本屆青年盃結束後，國手選拔賽緊接登場，陳莊媛在去年選拔賽獲第3名，與國手資格擦身而過，今年她準備好再次挑戰，期待出征亞錦賽，更霸氣喊話：「我絕對可以拿下全國冠軍！」

今年13歲的湯喆媗曾於2020年刷新小齡組全國最高分紀錄，目前升組至少年A組。本屆青年盃她在藝術滑冰8級拿下第1名，做出兩種三周跳，達成設定目標，田宏文說，「主要是想看她在比賽壓力中的發揮，整體動作完成度相當高。」

在隊友眼中，湯喆媗是個不折不扣的「嗨咖」，教練田宏文笑稱，通常她越緊張越嗨，「每次比賽前都要請老師看著她，不要讓她過嗨，安撫她的情緒，不然賽前3小時就開始跑跑跳跳，體力一下就耗光了。」

湯喆媗5歲開始學習花式滑冰，起初是羨慕鄰居姊姊的好身材和氣質，久而久之自己也滑出興趣，性格活潑好動的她與滑冰一拍即合。除了滑冰之外，她曾是舞蹈校隊成員，還會彈鋼琴跟拉大提琴，可說是多才多藝，但滑冰依舊是她的最愛。

下周的國手選拔賽，湯喆媗很期待能首度披上國家隊戰袍，「當國手一直是我的夢想，內心渴望代表台灣出國比賽，為國爭光。」