快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

北市青年盃滑冰賽／國內好手精銳盡出 新生代李宇翔成功完成三圈半

聯合新聞網 / 綜合報導
李宇翔(左)。 大會提供
李宇翔(左)。 大會提供

111年台北市青年盃滑冰錦標賽2日賽程於17日落幕，國內好手精銳盡出，新生代滑冰選手李宇翔成功完成三圈半，技驚全場。另外，歐珈瑜、陳莊媛、江采恩和湯喆媗等未來之星也展現天賦，成為台灣滑冰屆的新希望。

台日混血選手吳柏勳也在本屆賽事拿下2面金牌，目前他已經能完成1個兩圈半跳躍，未來勵志能成為「台版羽生結弦」。吳柏勳說:「羽生結弦是我的偶像，也是我不斷努力的動力，也許要超越他的成就很困難，但仍希望有朝一日能代表台灣出國比賽，離偶像更近一點。」

14歲的吳柏勳已有5年的滑冰資歷，因為父親出差的關係，小時候在香港住了5年，剛好住家附近有滑冰場，才開啟滑冰之路，他說，「剛好那時候看到羽生結弦在冬季奧運的比賽，覺得很酷，才萌生興趣。」

吳柏勳曾經練過游泳和跳水，但最終仍鍾情於滑冰，他說，「滑冰動作很優雅，也很帥氣，因此愛上滑冰。雖然練習過程中遇到很多挫折，但每次完美落地、完美跳完一首曲，就覺得無比快樂。」

吳柏勳日籍母親長澤京子說，「孩子喜歡做得事情才會全力以赴，因此家人會全力支持吳柏勳練滑冰，若未來他想要繼續朝選手之路發展，我們也會成為最佳後盾。」吳柏勳預計將在下週參加2022花滑精英賽，一拚國手資格。

從小就在跟家人在國外四處生活的吳柏勳，已學會廣東話、普通話、日文和英文四種語言，但精通日文的吳柏勳認為，中文還是最困難，尤其寫作的部份。

長澤京子表示，「吳柏勳很有語言天分，但從小接觸太多語言，難免有些錯亂，高中預計會在台灣就讀，大學才會考慮出國深造。」

本屆台北市青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，兩天共吸引近千人入場，成為國內最具人氣的滑冰賽事之一，同時也吸引贊助《蛋寶生技》、《太硯設計》和《勤紘科技》等企業大力支持。大會也預告，今年中正盃滑冰錦標賽將引進最新科技360度環景VR技術，帶給未能到場觀賽的民眾 視覺上的臨場感。

歐珈瑜(右)。 大會提供
歐珈瑜(右)。 大會提供

江采恩。 大會提供
江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供
江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供
江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供
江采恩。 大會提供

吳柏勳。 大會提供
吳柏勳。 大會提供

吳柏勳。 大會提供
吳柏勳。 大會提供

吳柏勳。 大會提供
吳柏勳。 大會提供

吳柏勳。 大會提供
吳柏勳。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

湯喆媗。 大會提供
湯喆媗。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

陳莊媛。 大會提供
陳莊媛。 大會提供

語言 北市 廣東 香港

相關新聞

網球／蒙地卡羅稱王 西西帕斯目標世界前2

希臘網球明星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）成功完成蒙地卡羅名人賽衛冕，比賽過程和最後千分積分進帳，讓他...

北市青年盃滑冰賽／潛力新星再現 陳莊媛、湯喆媗夢想當國手

111年臺北市青年盃滑冰錦標賽17日圓滿落幕，作為今年首場滑冰大型賽事，國內頂尖好手齊聚一堂競爭，為下周登場的國手選拔賽備戰，其中陳莊媛和湯喆媗皆是極具潛力的新星，期待未來在國際賽事上發揮實力，為台灣

北市青年盃滑冰賽／國內好手精銳盡出 新生代李宇翔成功完成三圈半

111年台北市青年盃滑冰錦標賽2日賽程於17日落幕，國內好手精銳盡出，新生代滑冰選手李宇翔成功完成三圈半，技驚全場。另外，歐珈瑜、陳莊媛、江采恩和湯喆媗等未來之星也展現天賦，成為台灣滑冰屆的新希望。

全中運／選手確診 龍舟比賽喊停3天

2022年全中運持續舉辦6項賽事，在花蓮縣鯉魚潭的輕艇競速及靜水標竿17日已完賽，但因有選手確診，全中運執委會宣布，今天...

影／疊杯世錦賽台灣27金 媽媽擅自報名張瑜庭奪全球第2

WSSA競技疊杯2022年世錦賽共有13國共613名選手參加，成績陸續出爐，台灣已拿下27金、20銀、17銅、16鐵共8...

PGA／傳承盃高球賽 潘政琮並列第42

旅美高球好手潘政琮今天在PGA傳承盃高球賽最終回合，射下4鳥、1柏忌，揮出68桿，4輪合計以低於標準5桿的279桿，並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。