影／疊杯世錦賽台灣27金 媽媽擅自報名張瑜庭奪全球第2

WSSA競技疊杯2022年世錦賽共有13國共613名選手參加，成績陸續出爐，台灣已拿下27金、20銀、17銅、16鐵共80面獎牌，並刷新2項世界紀錄，其中新北市13歲選手張瑜庭僅以0.194秒差距，屈居「全球疊杯最快女生」第2名。目前尚有1個項目成績尚未公布，台灣的獎牌數預計會再上修。

受到疫情影響，疊杯的亞洲盃、世界盃去年改採網路線上舉行，今年美國WSSA總會再度修正方式，讓13個參賽國家共613名選手，4月8至10日各自在當地舉行實體賽事，再將賽程錄影與成績送交美國總部審核、彙整公告。

本屆世界盃WSSA總會僅準備6個大獎，只頒給「不分齡個人3項加總」前3名的男、女子選手，賽後再跨海寄送獎盃，其餘獎項僅公布排名於官方網站供查閱，目前還差「徒手接力CYCLE」尚未公告成績。

由於不像實體賽程可以和對手面對面PK，賽前甚至不知道主要競爭者是誰，因此每名選手只能全力以赴和自己比賽，拿出最好成績才有機會奪牌。台灣今年派出72名選手，目前已拿下80面獎牌，尤其女選手表現最佳，在全球「不分齡個人3項加總」女子排名前10，台灣便占6人。

其中曾刷新多項世界紀錄的張瑜庭（新北市新莊區頭前國中），原本就是台灣的明星選手，賽前自覺準備不足而降低參加意願，是媽媽擅自幫她報名並鼓舞堅持信念。

未料張瑜庭仍以9.820秒排名世界第2，為台灣拿下全球僅有6座大獎盃之一，成績僅落後該項目的紀錄保持人馬來西亞選手吳欣怡0.194秒。其餘5人包括第4名陳柏妤、第5名盧倩于、第6名莎瑪巴紹、第8名陳可恩、第10名莊予琋。

而年僅11歲的賽德克姑娘莎瑪巴紹（桃園市快樂國小）個人貢獻6金，不僅是11、12歲女生組三冠后，「個人3-3-3」項目則以1.659秒勇奪女子「不分齡全球最快」第一名。她搭檔周渝鈞（桃園市成功國小）也在「雙人CYCLE」項目，以6.423秒佳績勇奪不分齡世界第一。

本屆年紀最小、年僅6歲的張家欣（桃園市格林幼兒園）貢獻5金，除了奪下6歲以下組三冠后，「個人3-3-3」以2.086秒刷新自己原世界紀錄（2.263秒），「個人3-6-3」以2.728秒刷新自己原世界紀錄（2.962秒）。