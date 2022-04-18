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台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

全中運／選手確診 龍舟比賽喊停3天

中央社 / 花蓮縣18日電
全中運輕艇賽有選手確診，縣府緊急針對競賽場地清消。圖／花蓮縣政府提供
全中運輕艇賽有選手確診，縣府緊急針對競賽場地清消。圖／花蓮縣政府提供

2022年全中運持續舉辦6項賽事，在花蓮縣鯉魚潭的輕艇競速及靜水標竿17日已完賽，但因有選手確診，全中運執委會宣布，今天登場的龍舟比賽停賽3天，進行場地清消及疫調。

2022年全國中等學校運動會原訂16日至21日在花蓮縣舉行，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診增多，為保障選手安全出賽，花蓮縣政府14日宣布賽事延後舉辦，但因網球、舉重、輕艇、滑輪溜冰、射箭等6項目已經開賽，仍照常舉行至完賽。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏今天在防疫記者會中表示，有選手比賽完昨天晚間覺得不舒服、發燒，向教練反映，經快篩及核酸檢測（PCR）皆陽性確診，這名選手是由學校安排住在鯉魚潭周邊的「玉山神學院」，共有210名隊職員入住，目前全部安排篩檢等待結果。

由於今天起同場地將接續進行3天的龍舟比賽，全中運執委會獲悉後，為保護選手及這項賽事參與所有人員的健康與安全，經召開緊急會議後，決議4月18日至4月20日暫停3天龍舟比賽。

另外，依據花蓮縣衛生局嚴謹評估後，將於4月20日上午公告復辦日期或其它方式辦理；若宣布復賽，所有人員（含選手隊職員、工作人員及裁判）須提供賽前24小時內的快篩陰性證明。

至於疑似確診者密切接觸者，包括同飯店住宿及共餐相關人員，將由大會安排進行快篩。

快篩結果若為陰性者，可自行返家；快篩結果為陽性者，需持大會發放的證件及健保卡，前往花蓮慈濟醫院或國軍花蓮總醫院、門諾醫院做PCR檢測。其餘人員列為自我健康管理監測，注意自身身體狀況，若有相關症狀，盡速快篩及就醫。

全中運 舉重 滑輪溜冰

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