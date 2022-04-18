PGA／傳承盃高球賽 潘政琮並列第42
旅美高球好手潘政琮今天在PGA傳承盃高球賽最終回合，射下4鳥、1柏忌，揮出68桿，4輪合計以低於標準5桿的279桿，並列第42。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）傳承盃高球賽在南卡羅來納州希爾頓角（Hilton Head）舉行，潘政琮2019年曾在這項比賽拿下生涯首座PGA金盃，去年更是在東京奧運摘下銅牌，也是隊史首面獎牌。
傳承盃高球賽今天進入最終回合賽事，潘政琮從第1洞出發，前9洞抓下3鳥，轉場後又在第10洞進帳1鳥，隨後第14洞苦吞柏忌，單日以68桿繳卡，也是個人4天以來的最佳表現，4輪總桿數279桿，並列第42。
28歲的美國好手史畢斯（Jordan Spieth）今天兩度上演獵鷹秀，揮出66桿，4輪累計以低於標準13桿的271桿，正規賽結束與同胞好手坎特雷（Patrick Cantlay）戰成平手。
史畢斯靠著在延長賽第1洞擊敗坎特雷，勇奪個人生涯美巡賽第13座冠軍。
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