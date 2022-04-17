足球／台茂購物中心S聯盟空中足球場 今天啟用

桃園市政府與台茂購物中心今年攜手中華民國校園社區運動聯盟協會，在今天進行台茂購物中心Ｓ聯盟足球場啟用儀式。

出席的桃園市長鄭文燦表示，目前桃園積極推動幼兒足球運動，並致力推廣桃園市基層足球運動風氣，已辦理多項活動，今年也會繼續辦理幼兒足球相關活動，透過比賽激發幼兒對迷你足球的興趣，親子共同參加，深耕足球運動人口。

桃園市自106年至109年分別於青埔區及中路區打造2座足球場，已落成啟用，並規畫在111年興建雙連坡足球場。而市府也大力促成中華民國校園社區運動聯盟協會與台茂購物中心建立Ｓ聯盟空中足球場，該場地為專業五人制人工草皮足球場。

鄭文燦指出，近年來感謝本市足球委員會大力推動足球發展，有效提升基層學校足球實力，於2021全國學童盃足球錦標賽，中原國小在五年級男生組獲第二名；於110學年度全國中等足球聯賽（共73隊參賽）晉級隊伍8隊中，桃園市就占有4隊，分別為慈文國中、中興國中、復旦國中及文昌國中；另於110學年度中等學校足球聯賽五人制，大園國際高中獲北區第四名佳績，在在顯示桃園市基層足球實力已向上提升。

幼兒足球推廣大使許淑華議員代表社區運動聯盟協會特別感謝桃園市政府及台茂購物中心，今天才有台茂購物中心Ｓ聯盟足球場啟用儀式。社區運動聯盟協會借鑑德國十年計畫” FUSSBALL IST ZUKUNFT”，在德國大力興建小型各社區球場。另也提出「社區足球深耕計畫」，期待透過產官學之鼓勵與試點，打破過去多在學校設置足球場之校園本位、翻轉足球場只能大型或專用的刻板印象，透過設置社區型足球場並規畫試辦，增加運動空間使用之可能。

鄭文燦說，學足球的孩子不但不會變壞，而且學會體力、韌性、團隊合作的重要性。今天啟用典禮辦理的幼兒足球體驗活動，特別贈送參加的每一位小球員一顆足球，幫小球員加油打氣，鼓勵小球員繼續努力。