羽球／全團賽戴資穎領銜 合庫女甲21連霸

世界球后戴資穎今天在111年全國羽球團體錦標賽女甲決賽亮相，率領合作金庫銀行A以3比2擊敗亞柏太報A，完成21連霸。

111年全國羽球團體錦標賽甲組決賽今天在屏東縣立體育館登場，合庫將尋求女子組21連霸，而決賽對手為亞柏太報A。

戴資穎在3月全英公開賽後返台調整，在5月前往泰國參加優霸盃與泰國公開賽前，先在全國羽球團體錦標賽甲組決賽小試身手。

戴資穎今天打頭陣，出戰亞柏太報A的20歲小將洪恩慈，兩人過去曾在107年全團賽碰頭，當時由戴資穎以直落二帶走勝利。

戴資穎開賽靠著成功調動對手，加上多次反拍回擊化解對手攻勢，迅速將比分拉開，以21比10先下一城，次局持續占上風，最終以21比9取勝，為合庫A先搶下第一點。

白馭珀代表合庫A出戰第2點，迎戰黃宥薰，歷經首局苦戰後，白馭珀以22比20驚險脫困，但隨後以16比21、15比21連丟2局，讓亞柏太報A趁機扳回一城。

兩隊第3點女雙同樣激戰3局，亞柏太報A謝沛珊與曾郁棋以21比18、18比21、21比16力退林筱閔與胡綾芳，幫助亞柏太報A搶先聽牌。

合庫A第4點女雙許雅晴與林琬清頂住壓力，以21比12、21比10收拾亞柏太報A吳玓蓉與梁庭瑜，成功延長戰線。

合庫A第5點派出林盈君應戰，歷經首局開賽落後，以21比15逆轉拿下，次局更以21比13擊敗亞柏太報A林思雲，收下關鍵勝利，合庫驚險完成21連霸。