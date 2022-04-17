聽新聞
test
0:00 / 0:00
健美／台北市健美比基尼高手齊聚 爭取全民運代表資格
10月全民運動會即將於嘉義縣登場，近兩天在台北市立體育館3樓視聽教室舉行台北市健美代表隊選拔，共65位選手爭取男子健美、男子古典形體、男子形體、女子形體與女子比基尼項目代表，全場充滿了力與美。
剛連任中華民國健美健身協會理事長許安進到場為選手加油打氣，期勉選手展現最佳體態並發揮最佳實力，爭取代表台北市出賽。
許安進表示，全國各縣市陸續依照規定辦理選拔賽，推動賽事公開透明，裁判每年回訓考核達到公平公正的原則，特別感謝台北市健美健身運動協會理事長陳重文的大力支持，讓全國與地方能攜手合作，營造出台灣健美健身新氣象。
陳重文說，109年台北市健美代表隊帶回1金、1銀成績，今年在他要求下幹事部需依選、訓、賽、輔、獎，來實質幫助選手，期盼台北市代表隊選手們在全民運再斬獲佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言