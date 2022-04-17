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健美／台北市健美比基尼高手齊聚 爭取全民運代表資格

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
全民運台北市健美代表隊選拔，選手展現優美的體態。圖／台北市健美健身運動協會提供
全民運台北市健美代表隊選拔，選手展現優美的體態。圖／台北市健美健身運動協會提供

10月全民運動會即將於嘉義縣登場，近兩天在台北市立體育館3樓視聽教室舉行台北市健美代表隊選拔，共65位選手爭取男子健美、男子古典形體、男子形體、女子形體與女子比基尼項目代表，全場充滿了力與美。

剛連任中華民國健美健身協會理事長許安進到場為選手加油打氣，期勉選手展現最佳體態並發揮最佳實力，爭取代表台北市出賽。

許安進表示，全國各縣市陸續依照規定辦理選拔賽，推動賽事公開透明，裁判每年回訓考核達到公平公正的原則，特別感謝台北市健美健身運動協會理事長陳重文的大力支持，讓全國與地方能攜手合作，營造出台灣健美健身新氣象。

陳重文說，109年台北市健美代表隊帶回1金、1銀成績，今年在他要求下幹事部需依選、訓、賽、輔、獎，來實質幫助選手，期盼台北市代表隊選手們在全民運再斬獲佳績。

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