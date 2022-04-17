羽球／全國羽球團體賽甲組決賽 潘孟安擲幣開場

111年全國羽球團體錦標賽4月10日到18日在屏東縣立體育館火熱開打，本屆賽事由世界球后戴資穎及奧運金牌雙打李洋、王齊麟領軍出戰，台灣五大球團合庫、土銀、中租、亞柏、台電等全國各地好手齊聚參賽，爭取球團最高榮耀決戰南台灣，小戴代表合庫女團出賽，挑戰第21冠。

中華民國羽球協會邀請縣長潘孟安今到場擲幣，為羽球界年度最經典的英雄內戰開場。全國羽球團體錦標賽是國內球團對抗主戰場，也是羽球職業化聯盟前身，今年度全團賽選址在國境之南，由屏東縣政府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，擁有寬敞的空間，能鋪設十面場地，提供選手舒適的比賽環境。

縣長潘孟安說，屏東場地是排球甲組聯賽場地，羽球也舉辦國高中盃全國選拔賽，這次五大球團企業主選拔賽，對抗賽，選在屏東當主場。羽球運動推展新國球運動，羽協統計一年從事羽球運動最少有360萬人口，代表新興的國球運動，年齡從幼兒到長者都有。

縣府指出，為保護觀眾及選手、教練、裁判等工作人員的健康安全，所有人員必須在入場時出示已施打新冠肺炎疫苗2劑且滿14天證明或未施打COVID-19疫苗2劑及未滿14天快篩陰性證明，配合實名制、佩戴口罩、量測體溫的規定。並全面禁止飲食，落實各項防疫措施，讓選手在安心及安全的環境下順利完賽。