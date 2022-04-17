全中運／楊合貞學妹不是蓋的 南市黃立昀滑輪溜冰破紀錄

全國中等學校運動會雖因疫情言情，但部分提前比賽的項目仍照常舉行，南市大灣高中滑輪溜冰好手黃立昀分別在1萬公尺計分淘汰賽及1千公尺爭先賽，拿下金牌，其中1千公尺爭先賽以1分33秒227破大會紀錄。

黃偉哲表示，黃立昀從國小起接受教練吳炯助的指導，是世大運國手楊合貞的學妹，這一次因為教練借調國家運動訓練中心，無法親臨指導，但比賽全程仍以手機轉播指點，黃立昀在賽場上放手一搏、全力發揮，締造了好成績。

教育局長鄭新輝表示，雖然因疫情的關係打亂了原有的競賽規畫，在花蓮縣緊急宣布部分運動種類延期後，市府第一時間即掌握各校受影響的選手，市長也隨即指示並提供400劑快篩試劑給續辦競賽及已抵達花蓮提前熱身準備的選手和教練，照護所有隊職員的健康，讓大家安心參賽，所有隊職員也會在賽後返家前進行快篩，並掃描QR Code將快篩結果上傳市府的快篩數位證明平台，持續追蹤大家的身體狀況，提供完善的防疫照顧，讓選手無後顧之憂，爭取佳績。

體育處指出，市府有「台南市優秀運動選手健康管理服務計畫」，今年持續與成功大學合作，追蹤選手的訓練及生理狀態，降低選手發生運動傷害的機率，並提供教練更多的科學數據，做為選手訓練的參據。目前在花蓮比賽的運動種類，也派駐運動傷害防護團隊，在第一線賽場給予選手專屬的防護服務。

截至昨天，台南已拿下4金、6銀、10銅，目前有6項賽事持續於花蓮縣各競賽場地舉行。（直播平台請至大會官網：https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Pages/LiveComp.php?ID=44&Mode=2）。