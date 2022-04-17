北市青年盃滑冰賽／赴美移訓接受金牌教練指導　歐珈瑜拚國手放眼世青賽

111年台北市青年盃滑冰錦標賽於本週六、週日在臺北小巨蛋冰上樂園滑冰場盛大登場，國內頂尖好手齊聚一堂，展現華麗又高難度的滑冰技巧，其中年僅14歲的歐珈瑜，未來性備受看好，瞄準世界青年錦標賽參賽資格。

本屆青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，擁有6年滑冰經驗的歐珈瑜，近2年來在國內嶄露頭角，於2021年全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽菁英少年組以及青年組奪冠，完成2連霸。

今年青年盃青年女子短曲項目中，歐珈瑜加入兩種三周跳動作；長曲部分也是全新編排，提升跳躍和滑行技術難度，盼她能夠繼續突破自我，爭取佳績。

歐珈瑜因剛返台在結束隔離後能夠完整的溜完曲子，教練施文倡賽後直呼滿意，她則說，「雖然出現小失誤，感覺有一點可惜，但整個狀況調整很好，也沒有緊張的感覺，對自己表現很滿意。」

為了專心投入滑冰訓練，歐珈瑜申請自學，除了讀書之外，其餘時間都在冰場訓練，每天早上4點半起床，6點上冰訓練，對身心是極大的挑戰，即便如此，她從沒想過放棄，「我想讓生活有更多的挑戰，也從中獲得成就感，所以就繼續滑下去。」

在教練施文倡的安排之下，今年1月初歐珈瑜被安排到美國移訓，由日本奧運隊教練、1994年世錦賽金牌選手佐藤有香親自指導，移訓2個半月時間，重新調整基本動作，不僅技術層面的提升，心態也有所成長，施文倡說，「現在她學會照顧自己、對自己負責，打理好生活，不會像個小孩一樣，心態成長許多，未來寒暑假都會繼續送她出國磨練。」

今年2月初的世界青年花式滑冰錦標賽保加利亞站，是歐珈瑜生涯第一場青年組的國際賽，經過國際賽的洗禮，收穫滿囊，她說，「現在開始會注意比賽中的小細節，每個小地方都必須做好，上場才能有好的表現。」

目前歐珈瑜重心擺在4月國手選拔賽，爭取8月中至10月中旬的世界花式滑冰青年大獎賽參賽資格，累積世界青年錦標賽積分，期待為國爭光，朝自己的夢想邁進。

另一名備受矚目的16歲新星江采恩，去年9月代表臺灣參加世界青年大獎賽(法國站)獲得佳績，讓她倍感榮幸，「很開心代表國家出國比賽，學習到很多，面對比賽不再那麼緊張了。」

自法國返台後，近半年江采恩都在練習三周跳，於本次青年盃短曲項目中驗收訓練成果，教練田宏文說，「目前跳躍還不夠穩定，努力朝穩定三周跳發展。」

江采恩從7歲開始接觸滑冰，為了精進技術，曾自費到法國、加拿大、中國等地接受訓練。除了滑冰之外，去年她開始學習國標舞，增添表演的藝術性，田宏文表示，「每次新的曲目編排舞蹈，她總能跳出自己的味道，是天生的表演者。」

從小就展露滑冰天分的江采恩，課業成績一直名列前茅，雖然對未來職業還沒有想法，但她對數學特別有興趣，也相當在行，希望未來從事跟數字有關的工作。

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

歐珈瑜。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供

江采恩。 大會提供