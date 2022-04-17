北市青年盃滑冰賽／才剛締造台灣有史來國際賽最佳成績 李宇翔今拚世界排名百名內

111年台北市青年盃滑冰錦標賽今、明兩天在台北小巨蛋登場，也因為是今年度首場大型比賽，許多有望問鼎國手的選手也將這兩天賽事視為下周國手選拔的重要試金石，被譽為「滑冰王子」曹志禕接班人的青年男子選手李宇翔更是將短曲難度拉高，目標不僅放眼世界青年錦標賽，更要將世界排名拚進百名內。

李宇翔原訂要在3月參加在保加利亞舉辦的世界青年花式滑冰錦標賽，後來因疫情、戰爭等因素取消，雖然他與教練都大嘆可惜，但這樣的休息反而讓他們能為新賽季做更好的準備。

為備戰國際賽，李宇翔及施文倡教練早在年初就開始布局，1月他們前往美國底特律DSC滑冰俱樂部，請曾經帶隊兩屆美國冬奧隊的教練佐藤有香進行指導，而教練團隊也為他擬訂了接下來3-5年的訓練計劃，為未來更高層級的比賽做準備。

過去就可以精準完成五個三周動作的李宇翔，去年訓練重點擺在基本功的訓練及體力的強化，教練團都相當滿意他的訓練成果，尤其經過去年JGP世界花式滑冰青年大獎賽洗禮後，技術層面上有相當大的提升，其中，對於比賽當下臨場應對有著突破性進步，讓教練團們為之振奮。

施文倡教練表示，今年訓練重點在於跳躍動作，雖然目前三周半的完成度已經接近8成，但要在比賽中使用穩定性仍稍嫌不足，「讓三周半跳躍足圈放進比賽曲中」成了李宇翔的重要功課；「穩定三周半跳躍、同步訓練四周跳躍」則是目前教練團賦予他努力方向。

15歲的李宇翔，2021年曾在世界花式滑冰青年大獎賽（波蘭站）勇奪第七名佳績，成了台灣有史以來國際賽的最佳成績，他說道：「出去一趟才真的體會到世界有多大，每位選手上冰前散發出來的氣勢，以及比賽場上的速度與張力都不是用言語可以形容的，經過這場比賽後，往後更知道自己該做些什麼」。

雖然年僅15歲，李宇翔與教練團也已經勾勒好未來藍圖，施文倡教練說：「除了亞錦賽國手資格外，還要一搏世界花式滑冰青年大獎賽的前六名，除此之外，他現在世界排名155名，我希望他兩年內能拚進100名內」。

李宇翔。 大會提供

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