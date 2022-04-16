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企業女壘／開幕戰今燃戰火 新世紀黃蜂對決嘉南鷹 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
邁入第7年的企業女壘今天在青年公園點燃戰火。圖／中華民國壘球協會提供
邁入第7年的企業女壘今天在青年公園點燃戰火。圖／中華民國壘球協會提供

2022企業女子壘球聯賽今天於台北青年公園棒球場進行開幕儀式與開幕戰，由去年冠軍賽組合新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹揭開序幕，開幕儀式邀請到教育部體育署代理署長林騰蛟、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、台北市政府體育局局長李再立、企業女子壘球聯盟會長林昆漢、瑞銀集團總裁陳允懋等貴賓參與，也為第7年開打的企業女子壘球聯賽給予鼓勵。

體育署代理署長林騰蛟說：「要很感謝這些企業長期支持女壘發展，也要感謝協會、所有的團隊支持幫助女壘推廣，女壘是我國在亞運很重要的奪牌項目，目前女壘代表隊也積極備戰今年杭州亞運，企業女子壘球聯賽也是以戰養訓。」

中華奧林匹克委員會林鴻道主席也提到，「感謝體育署黃金計畫以及推動成立國家級運動科學中心，未來相信對體育有很大的發展，祝福所有賽事圓滿、成功。」

企業女子壘球聯盟會長林昆漢表示：「企業女子壘球聯賽邁入第七年賽事，期許每位選手在新球季有不一樣的表現，超越過去的自己。」

今年企業女子壘球聯賽也有啦啦隊參與，「壘球女孩」不但特別在賽前熱舞，也以最活潑的舞蹈炒熱開幕戰氣氛．今年也有新面孔，兆基穿山甲要來挑戰后座，新北凱撒勇士來勢洶洶，福添福嘉南鷹也要尋求3連霸，新世紀黃蜂要奪回去年失去的冠軍，台北台產熊讚也期待戰績更上層樓。

女壘 黃蜂 亞運

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