疫情嚴峻急喊卡 花蓮全中運晚間宣布將延辦

111年全國中等學校運動會再過不到48小時就要在花蓮開幕，原本教育布體育署今天上午宣布沒有停辦打算，但考量疫情嚴峻，花蓮縣長徐榛蔚晚間緊急宣布，將延辦，延到何時看疫情狀況。

徐榛蔚今晚8時30分在縣府代理祕書長饒忠等人陪同下，召開記者會，宣布全中運延辦。

徐榛蔚說，上禮拜不斷和教育部體育署討論，是否延賽，因教育部希望繼續辦，後來才宣布採閉門方式繼續比賽。不過，這兩天全國疫情不斷升溫，速度非常快，13日單日確診人數到700多人，14日已突破800人，屢創新高，為了保障選手還有教練、家長、老師，賽場的安全，下午和教育部討論後，取得同意，決定延後辦理。

她說，16日起，不論開幕式或比賽，都會延後，延到何時要看疫情狀況。前年屏東全中運也曾延到7月，要延到何時，要看疫情狀況，相信體育署也會有一套做法。