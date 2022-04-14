全中運／超越東京奧運！記者禁止進場採訪

花蓮全中運本周六開幕，已有部分賽程開始進行，但今天教育部體育署學校體育組轉達花蓮縣政府決定，除發出的記者證不再追加，到場的記者也無法進場採訪，想訪問選手只能在場外進行，防疫規格超越東京奧運。

去年東京奧運「閉門」舉行，但記者可進場採訪，也可在場館中的混合採訪區直接訪問選手，花蓮全中運直接拒絕記者入場，記者只能透過直播觀賽，再於場外訪問。今天已經有到花蓮的記者吃閉門羹，已到場館但被拒於門外。

花蓮縣政府預計明天前公布禁止記者入場決定。

花蓮全中運16日開幕，21日閉幕，共舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，共計22項運動種類，其中自由車場地賽和柔道已完成賽事，輕艇競速昨天展開賽程，滑輪溜冰今天開戰。

今年全中運共有1萬多名的選手同場較勁，但受國內疫情升溫影響，已有超過100位選手因遭匡列隔離，無法到花蓮參賽，體育署今天才公告相關配套，將朝專案方案提供甄試補救措施，以維護考生權益。