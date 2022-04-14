國訓中心變身夜店辦選拔 霹靂舞亞運國手出爐

絢麗燈光加上動感十足的音樂，國訓中心大禮堂今天變身成夜店，舉辦霹靂舞亞運國手選拔賽，最終男子組由孫振、羅國銓出線，女子組則是程聿寧與陳怡茹披上國家隊戰袍。

2022杭州亞運將於9月登場，也是霹靂舞首次被列為正式比賽項目，霹靂舞亞運培訓隊自2月7日進駐國家運動訓練中心集訓，歷經2個半月備戰，男、女各4名「舞林高手」今天進行最終決選。

為營造比賽氣氛，今天國訓中心大禮堂也華麗變身，讓人彷彿置身在夜店中，比賽時也有不少其他運動項目的國手聞風而來觀戰，現場氣氛相當熱烈。

亞運培訓隊教練劉志強表示，近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增，為舉辦選拔賽有不少工作人員進入國訓場布，所有人除需提供小黃卡證明已接種疫苗，也要提供24小時內快篩證明，且所有觀賽人員都需佩戴口罩。

劉志強解釋，亞運決選賽分成循環賽與淘汰賽2階段，在循環賽排名前2的選手晉級最後PK淘汰賽，最後由孫振、羅國銓與程聿寧、陳怡茹等人取得亞運參賽門票。

對於比賽過程與結果，劉志強認為：「還滿滿意的。」他指出，進入國訓中心後，女子選手的能力提升非常顯著，而男子選手透過運科介入輔助，無論是身體的恢復能力與體力也都有進步。

在國手名單底定後，接下來的備戰重點，劉志強透露，未來除繼續強化選手個人能力，也希望提升選手的臨場反應，期望選手能以最佳狀態迎戰亞運、挑戰獎牌。