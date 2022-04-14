網球／化身瑞士觀光大使 費德勒合體安海瑟薇顏值爆表

力拚今年回歸賽場的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近日多了新的身分，那就是擔任瑞士觀光旅遊大使，他還貼出與好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）合拍的廣告，聯手宣傳瑞士得天獨厚的自然美景。

費德勒近期常在IG更新復健近況，昨天他分享了自己與巨星安海瑟薇合拍的瑞士觀光宣傳廣告。影片中，兩人與拍攝團隊一同觀賞宣傳片的拍攝成果，但他們看起來不太開心，抱怨道：「我們跟螞蟻一樣小。」似乎對沒成為影片的主角很不滿意。

一旁的拍攝團隊則是不斷地讚嘆瑞士的各種美景，完全未注意到兩人的「不悅」，其中一人還對費德勒說：「我必須說，你有著很棒的腹肌，或許我們應該在影片打上：『這壯遊比費德勒的腹肌還雄偉。』」

費德勒也在個人IG寫道：「沒有人能比得上瑞士壯遊，就算是我和安海瑟薇也是如此。」